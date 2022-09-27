Сибирячку в третий раз оштрафовали в Новосибирске за дискредитацию российской армии

В первый раз сибирячку привлекли за наклейки на ноутбуке. Женщина в открытую демонстрировала изображения провокационных лозунгов. Тогда она получила штраф в размере 35 тысяч рублей.
Во второй раз горожанке предъявили обвинение за публикацию фотографии в своих соцсетях. Сумма штрафа составила 35 тысяч рублей.
В третий раз женщину обвинили в том, что она опубликовала в соцсетях собственный стих. Теперь ей выписали штраф на 40 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Новосибирске оштрафовали женщину в маске для сна за дискредитацию ВС РФ.