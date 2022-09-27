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Сибирячку в третий раз оштрафовали в Новосибирске за дискредитацию российской армии

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска три раза получала штраф за дискредитацию армии России, о чем сообщается на сайте Советского районного суда.

В первый раз сибирячку привлекли за наклейки на ноутбуке. Женщина в открытую демонстрировала изображения провокационных лозунгов. Тогда она получила штраф в размере 35 тысяч рублей.

Во второй раз горожанке предъявили обвинение за публикацию фотографии в своих соцсетях. Сумма штрафа составила 35 тысяч рублей.

В третий раз женщину обвинили в том, что она опубликовала в соцсетях собственный стих. Теперь ей выписали штраф на 40 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске оштрафовали женщину в маске для сна за дискредитацию ВС РФ. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Суд
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