В Новосибирске экс-полицейские не признали вину в убийстве 14-летней девочки

Начался судебный процесс над двумя полицейскими, которых обвиняют в убийстве 14-летней Наташи Матюхиной. Девочка пропала 13 лет назад, но ее тело до сих пор не найдено.