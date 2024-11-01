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Пропажа

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Ноябрь
Под Новосибирском красивая женщина исчезла после знакомства с таксистом
В Новосибирской области месяц не могут найти пропавшую женщину: поиски начали волонтеры отряда.
1 ноября, 03:31
Октябрь
Поиски розоволосой девушки остановили в Новосибирской области
Под Новосибирском перестали искать подростка с розовыми волосами, о чем сообщили волонтеры.
29 октября, 02:24
Розоволосая девушка без следа исчезла под Новосибирском
В Новосибирской области пропала несовершеннолетняя девушка, подробности дали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
28 октября, 04:42
В Новосибирске экс-полицейские не признали вину в убийстве 14-летней девочки
Начался судебный процесс над двумя полицейскими, которых обвиняют в убийстве 14-летней Наташи Матюхиной. Девочка пропала 13 лет назад, но ее тело до сих пор не найдено.
7 октября, 07:30
13-летняя девочка пропала по дороге в школу под Новосибирском
Школьница пропала по дороге до учебного заведения. Пропажа подростка произошла в Куйбышеве.
5 октября, 06:15
Сентябрь
В деле исчезнувшей из лифта жительницы Новосибирска появилась зацепка
9 сентября, 05:32
Тело пропавшей 20 лет назад студентки найдено в Новосибирске
4 сентября, 02:48
Август
В горах Пакистана из-за ледопада серьезно пострадал альпинист из Новосибирска
19 августа, 03:53
4-летний мальчик пропал вместе с мамой в Новосибирске — они могли скрыться на машине
14 августа, 06:12
Подростки сбежали из лагеря в Новосибирске и не вернулись
Школьники сбежали из лагеря в Новосибирске, об этом доложили губернатору на оперативном совещании 12 августа.
12 августа, 04:51
Семья с 9-месячным ребенком загадочно пропала в Новосибирске
В Новосибирске ведут поиски пропавшей семьи с ребенком, подробности дали в «ЛизаАлерт».
4 августа, 08:16
Июль
Погибшим в котловане нашли пропавшего без вести молодого новосибирца
В Новосибирске несколько дней вели поиски пропавшего мужчины, волонтеры из поискового отряда рассказали о его гибели.
30 июля, 06:29
Пропавшего в лесу молодого парня нашли мертвым под Новосибирском
В Новосибирской области волонтеры нашли мертвым пропавшего парня, сообщили в «ЛизаАлерт».
28 июля, 06:23
Девятилетний ребенок в салатовой кепке и сланцах бесследно пропал в Новосибирске
В Новосибирске ведут поиски пропавшего школьника, подробности сообщили волонтеры
19 июля, 09:13
Май
Три девочки пропали из центра помощи детям в Новосибирской области
В Новосибирской области разыскивают троих несовершеннолетних девочек, сбежавших из Центра помощи детям в селе Киик, сообщают волонтеры — поисковики.
21 мая, 06:37
Подросток не вернулся домой со школы и загадочно пропал под Новосибирском
В Новосибирской области ищут без вести пропавшего подростка, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
4 мая, 09:12
Апрель
Цыганский след обнаружен в деле об исчезновении новосибирского школьника
14-летний Максим Иващенко, которого по-прежнему ищут в Новосибирске, мог убежать с цыганами, сообщил отец подростка.
28 апреля, 11:17
Пропавшего школьника с гетерохромией вторую неделю ищут в Новосибирске
В Новосибирском районе ищут без вести пропавшего подростка, о котором нет известий две недели, сообщают волонтеры.
23 апреля, 08:02
Стало известно, кто нашел тело пропавшего в Новосибирске шурина Яна Топлеса
21 апреля, 08:04
Подросток загадочно исчез в Новосибирске — он нуждается в медпомощи
В Новосибирске ищут таинственно пропавшего 16-летнего подростка. Его ориентировку распространяют волонтеры.
21 апреля, 07:09

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