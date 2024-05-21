Три девочки пропали из центра помощи детям в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
В Новосибирской области волонтеры разыскивают трех несовершеннолетних школьниц, исчезнувших из Центра помощи детям села Киик Тогучинского района. Как сообщает отряд «ЛизаАлерт», где находятся пропавшие дети, не могут установить с 15 мая.
Возраст пропавших девочек:
Судя по фамилии, две девочки могут являться родственницами.
Почему педагоги забили тревогу только через несколько дней после пропажи детей неизвестно. В самом Центре звонки и сообщения игнорируют.
Всех, кто что-то знает о судьбе подростков, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции.