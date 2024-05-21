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Updated Сегодня, 06:39

Три девочки пропали из центра помощи детям в Новосибирской области

Три девочки пропали из центра помощи детям в Новосибирской области

21 мая 2024, 06:37
Фото: «ЛизаАлерт»
В Новосибирской области разыскивают троих несовершеннолетних девочек, сбежавших из Центра помощи детям в селе Киик, сообщают волонтеры — поисковики.

В Новосибирской области волонтеры разыскивают трех несовершеннолетних школьниц, исчезнувших из Центра помощи детям села Киик Тогучинского района. Как сообщает отряд «ЛизаАлерт», где находятся пропавшие дети, не могут установить с 15 мая.

Возраст пропавших девочек:

  • Вера Денисенко 13 лет.
  • Виктория Козлова 15 лет.
  • Любовь Денисенко 15 лет.

Судя по фамилии, две девочки могут являться родственницами.

Почему педагоги забили тревогу только через несколько дней после пропажи детей неизвестно. В самом Центре звонки и сообщения игнорируют.

Всех, кто что-то знает о судьбе подростков, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Пропажа#Девочки#Тогучинский район#Центр помощи детям
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