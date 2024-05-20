Гуляющий в темноте «маньяк — молоточник» напугал жителей Новосибирска

В Новосибирске в воскресенье, 19 мая, пьяный мужчина с молотком в руках перепугал жителей одного из многоэтажных домов недалеко от стадиона «Спартак». Как рассказали в агентстве безопасности «Гвардия», инцидент произошел около восьми вечера.