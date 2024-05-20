Гуляющий в темноте «маньяк — молоточник» напугал жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
В Новосибирске в воскресенье, 19 мая, пьяный мужчина с молотком в руках перепугал жителей одного из многоэтажных домов недалеко от стадиона «Спартак». Как рассказали в агентстве безопасности «Гвардия», инцидент произошел около восьми вечера.
Жители дома на улице Мичурина сообщили группе быстрого реагирования, что в их дворе находится странный мужчина с тяжелым рабочим инструментом в руках. Сотрудники «Гвардии» немедленно выехали на место происшествия.
Как рассказали Atas.info в агентстве, незнакомец никаких агрессивных намерений не выказывал. Так как никаких заявлений в полицию свидетели инцидента решили не писать, представители ГБР поговорили с нарушителем спокойствия и сопроводили его восвояси.