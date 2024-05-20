atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Гуляющий в темноте «маньяк — молоточник» напугал жителей Новосибирска

Гуляющий в темноте «маньяк — молоточник» напугал жителей Новосибирска

20 мая 2024, 08:47
Фото: 1MI
В Новосибирске пьяный мужчина с молотком в руках переполошил жителей центра города, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

В Новосибирске в воскресенье, 19 мая, пьяный мужчина с молотком в руках перепугал жителей одного из многоэтажных домов недалеко от стадиона «Спартак». Как рассказали в агентстве безопасности «Гвардия», инцидент произошел около восьми вечера.

Жители дома на улице Мичурина сообщили группе быстрого реагирования, что в их дворе находится странный мужчина с тяжелым рабочим инструментом в руках. Сотрудники «Гвардии» немедленно выехали на место происшествия.

Как рассказали Atas.info в агентстве, незнакомец никаких агрессивных намерений не выказывал. Так как никаких заявлений в полицию свидетели инцидента решили не писать, представители ГБР поговорили с нарушителем спокойствия и сопроводили его восвояси.

Мужчина с ребенком на руках жестоко избил женщину в лифте в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Жизнь маленькой девочки из Новосибирска суд «оценил» в три года условного срокаКонфликт интересов бизнеса и власти вскрыла прокуратура в мэрии НовосибирскаМиллион долга отдал новосибирский Горводоканал после вмешательства прокурора
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Агентство безопасности#Мужчина с молотком
Подпишитесь
Град, сильный ливень и ветер обрушились на Новосибирск
Сегодня, 09:05
Назван срок появления новых станций метро в Новосибирске
Сегодня, 03:12
Гадюки появились в Новосибирске — как себя вести при встрече
Сегодня, 06:45
Новая песня Клавы Коки возмутила новосибирских активистов — что в ней такого?
Сегодня, 06:10
Реконструкцию площади Калинина снова перенесла мэрия Новосибирска — причина
Вчера, 03:04
"