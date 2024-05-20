Конфликт интересов бизнеса и власти вскрыла прокуратура в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Мэрия Новосибирска не принимала необходимые меры по обнаруженному прокуратурой конфликте интересов в городском управлении потребительского рынка. Прошедший суд выводы надзорного органа подтвердил, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Из данных проверки следует, что коммерческая фирма, гендиректор которой является мужем заместителя управления, безо всяких разрешений устанавливала в Новосибирске нестационарные торговые точки. Городские власти же никаких мер к предотвращению этой ситуации не принимали.
Кроме того, коммерческая организация несколько раз была победителем конкурсов, которые среди предприятий общепита организовывало управление потребительского рынка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.