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Конфликт интересов бизнеса и власти вскрыла прокуратура в мэрии Новосибирска

Конфликт интересов бизнеса и власти вскрыла прокуратура в мэрии Новосибирска

20 мая 2024, 07:18
Фото: 1MI
В Новосибирске муж одной из чиновниц мэрии устанавливал на территории города торговые объекты без разрешений, следует из сообщения прокуратуры региона.

Мэрия Новосибирска не принимала необходимые меры по обнаруженному прокуратурой конфликте интересов в городском управлении потребительского рынка. Прошедший суд выводы надзорного органа подтвердил, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Из данных проверки следует, что коммерческая фирма, гендиректор которой является мужем заместителя управления, безо всяких разрешений устанавливала в Новосибирске нестационарные торговые точки. Городские власти же никаких мер к предотвращению этой ситуации не принимали.

Кроме того, коммерческая организация несколько раз была победителем конкурсов, которые среди предприятий общепита организовывало управление потребительского рынка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Мэрия Новосибирска#Конфликт интересов#Потребительский рынок
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