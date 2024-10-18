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Агентство безопасности

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2024
Возбужденные покупатели приставали к продавцу в секс-шопе Новосибирска
В течение последней недели два инцидента с участием пьяных посетителей произошли в новосибирских секс-шопах, рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».
18 октября, 07:51
Мужчина с топором пришел в банк за кредитом в Новосибирске
В Новосибирске мужчину с топором в руках задержали в отделении банка, до этого ему не дали кредит, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».
3 июня, 08:24
Гуляющий в темноте «маньяк — молоточник» напугал жителей Новосибирска
В Новосибирске пьяный мужчина с молотком в руках переполошил жителей центра города, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».
20 мая, 08:47
2023
Наркозависимая устроила танцы и стриптиз в магазине на 25 лет Октября
«Тревожную» кнопку нажали сотрудники магазина, которые отчаялись справиться с нетрезвой дамой.
26 января 2023, 10:47

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