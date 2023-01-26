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Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Дама — наркоманка устроила танцы и стриптиз в магазине на улице 25 лет Октября

26 января 2023, 10:47
Фото: Сайт издания "Бердск-онлайн"
По предварительным данным женщина находилась в состоянии наркотического опьянения

В Новосибирске дама-наркоманка устроила танцы в магазине: вызывали бригаду медиков

«Тревожную» кнопку нажали сотрудники магазина, которые отчаялись справиться с нетрезвой дамой.
Об этой истории рассказало издание «Бердск-онлайн» со ссылкой на пресс-службу агентства безопасности «Гвардия», которые выехали на сигнал тревоги.
Посетительница торговой точки начала «концерт» с танцев, затем разулась и сняла верхнюю одежду. Она не только мешала работе персонала, но и не позволяла закрыть магазин — села на выходе их супермаркета и вытряхнула из содержимое сумочки на пол.
Приехавшие из агентства бойцы попытались помочь женщине собрать вещи и выйти на улицу. Однако она устроила истерику. Стало понятно, что в этом случае требуется специализированная медицинская помощь.
Буйную посетительницу пришлось ловить, чтобы поместить ее в машину скорой помощи и доставить в больницу.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудники магазина DNS совместно с охранниками из агентства безопасности "Гвардия" задержали мошенника, укравшего миллион рублей.
#Дмитрий Малов#Магазин#Нетрезвая женщина#Агентство безопасности#Общество#Происшествия#Новосибирск
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