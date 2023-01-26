Дама — наркоманка устроила танцы и стриптиз в магазине на улице 25 лет Октября
26 января 2023, 10:47
Фото: Сайт издания "Бердск-онлайн"
По предварительным данным женщина находилась в состоянии наркотического опьянения
В Новосибирске дама-наркоманка устроила танцы в магазине: вызывали бригаду медиков
«Тревожную» кнопку нажали сотрудники магазина, которые отчаялись справиться с нетрезвой дамой.
Об этой истории рассказало издание «Бердск-онлайн» со ссылкой на пресс-службу агентства безопасности «Гвардия», которые выехали на сигнал тревоги.
Посетительница торговой точки начала «концерт» с танцев, затем разулась и сняла верхнюю одежду. Она не только мешала работе персонала, но и не позволяла закрыть магазин — села на выходе их супермаркета и вытряхнула из содержимое сумочки на пол.
Приехавшие из агентства бойцы попытались помочь женщине собрать вещи и выйти на улицу. Однако она устроила истерику. Стало понятно, что в этом случае требуется специализированная медицинская помощь.
Буйную посетительницу пришлось ловить, чтобы поместить ее в машину скорой помощи и доставить в больницу.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудники магазина DNS совместно с охранниками из агентства безопасности "Гвардия" задержали мошенника, укравшего миллион рублей.