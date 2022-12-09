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Продавцы новосибирского магазина электроники помогли задержать мошенника-миллионера

Сегодня, 15:18
Фото: АБ "Гвардия"
Подозрительный покупатель
В Новосибирске сотрудники магазина DNS совместно с охранниками из агентства безопасности "Гвардия" задержали мошенника, укравшего миллион рублей. Об этом сообщается на сайте "Гвардии".

"Месяц назад, 8 ноября 2022 года, неизвестный путем обмана и злоупотреблением доверием похитил у жительницы Барнаула денежные средства в размере 1 093 000 рублей. По факту произошедшего правоохранительными органами был объявлен в розыск мужчина в возрасте 25-30 лет", - говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что аферист обналичивал ворованные деньги в банкоматах с помощью виртуальной карты. Часть средств он тратил на покупку техники в DNS.

"Гвардейцам" стало известно “в ходе оперативной разработки”, что сегодня подозреваемый появится в одном из магазинов. Там была устроена засада. злоумышленника схватили и передали полиции.

Ранее сотрудники "Гвардии" остановили вооруженную металлической урной бывшую сотрудницу новосибирской пекарни.

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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Мошенник#Задержание
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