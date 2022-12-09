Продавцы новосибирского магазина электроники помогли задержать мошенника-миллионера

"Месяц назад, 8 ноября 2022 года, неизвестный путем обмана и злоупотреблением доверием похитил у жительницы Барнаула денежные средства в размере 1 093 000 рублей. По факту произошедшего правоохранительными органами был объявлен в розыск мужчина в возрасте 25-30 лет", - говорится в сообщении.
В агентстве уточнили, что аферист обналичивал ворованные деньги в банкоматах с помощью виртуальной карты. Часть средств он тратил на покупку техники в DNS.
"Гвардейцам" стало известно “в ходе оперативной разработки”, что сегодня подозреваемый появится в одном из магазинов. Там была устроена засада. злоумышленника схватили и передали полиции.
Ранее сотрудники "Гвардии" остановили вооруженную металлической урной бывшую сотрудницу новосибирской пекарни.