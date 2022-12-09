Продавцы новосибирского магазина электроники помогли задержать мошенника-миллионера

"Месяц назад, 8 ноября 2022 года, неизвестный путем обмана и злоупотреблением доверием похитил у жительницы Барнаула денежные средства в размере 1 093 000 рублей. По факту произошедшего правоохранительными органами был объявлен в розыск мужчина в возрасте 25-30 лет", - говорится в сообщении.