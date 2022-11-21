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Новосибирскую пекарню атаковала вооруженная металлической урной экс-работница

Сегодня, 10:49
Фото: Агентство безопасности «Гвардия»
Сотрудник
Об этом рассказали в Агентстве безопасности «Гвардия», сотрудники которого охраняют объект. Сигнал поступил около 9 часов вечера от задержавшегося на работе пекаря.

"Гвардейцы" вывели незваную гостью на улицу и посоветовали ей решить финансовые вопросы с руководством предприятия в другой день и в рабочее время.

Однако нарушительница была настроена решительно и через 20 минут вновь атаковала заведение, на сей раз вооружившись металлической урной. 

Возвратившиеся охранники задержали хулиганку и передали ее работникам скорой помощи. По их словам, девушка не отдавала отчета своим действиям и представляла угрозу для окружающих.

Ранее сотрудники "Гвардии" за два дня задержали десять детей за кражу конфет и снеков в магазинах Новосибирска.

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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Пекарня#Работница#Проникновение#Гвардия
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