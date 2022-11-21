Новосибирскую пекарню атаковала вооруженная металлической урной экс-работница

"Гвардейцы" вывели незваную гостью на улицу и посоветовали ей решить финансовые вопросы с руководством предприятия в другой день и в рабочее время.
Однако нарушительница была настроена решительно и через 20 минут вновь атаковала заведение, на сей раз вооружившись металлической урной.
Возвратившиеся охранники задержали хулиганку и передали ее работникам скорой помощи. По их словам, девушка не отдавала отчета своим действиям и представляла угрозу для окружающих.
Ранее сотрудники "Гвардии" за два дня задержали десять детей за кражу конфет и снеков в магазинах Новосибирска.