Миллион долга отдал новосибирский Горводоканал после вмешательства прокурора

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Задолженность превысила 1,3 млн рублей. Прокуратура обязала директора «Горводоканала» погасить задолженность перед юридическим лицом. В настоящий момент преставление выполнено, задолженность погашена.
Согласно информации системы «СПАРК», директором «Горводоканала» в настоящий момент является Юрий Похил.
Согласно законодательству, за невыполнение предписания прокурора, должностным лицам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет.