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Миллион долга отдал новосибирский Горводоканал после вмешательства прокурора

Миллион долга отдал новосибирский Горводоканал после вмешательства прокурора

20 мая 2024, 03:58
Фото: 1MI
Муниципальное предприятие «Горводоканал» подписало договор с ООО «Эксон» на поставку насосов, оборудование поставили, но деньги так и не были выплачены, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Задолженность превысила 1,3 млн рублей. Прокуратура обязала директора «Горводоканала» погасить задолженность перед юридическим лицом. В настоящий момент преставление выполнено, задолженность погашена.

Согласно информации системы «СПАРК», директором «Горводоканала» в настоящий момент является Юрий Похил.

Согласно законодательству, за невыполнение предписания прокурора, должностным лицам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Прокуратура#Задолженность
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