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Директор новосибирского «Горзеленхоза» Цветкова покинула пост

Директор новосибирского «Горзеленхоза» Цветкова покинула пост

9 мая 2024, 07:43
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Об этом стало известно только сейчас, хотя Наталья Цветкова освобождена от обязанностей с середины апреля, сообщили в мэрии.

Наталья Цветкова — больше не возглавляет муниципальное учреждение «Горзеленхоз». На этот пост она пришла в 2020 году. Как подтвердили «Континенту Сибирь» в мэрии, Цветкова ушла в отставку еще в апреле. Временно исполняющим обязанности назначен ее зам Сергей Рудковский.

Директора «Горзеленхоза» в Новосибирске оправдали по делу о падении дерева на ребенка
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Ранее Цветкову осудили за падение дерева на ребенка. Суд вынес ей два года условно. Глава «Горзеленхоза» подала апелляцию, ее удовлетворили. Суд признал ее непричастной к преступлению.

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#Алёна Рогонова#Политика#Мэрия#Отставка#Мэрия Новосибирска#Горзеленхоз
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