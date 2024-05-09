Директор новосибирского «Горзеленхоза» Цветкова покинула пост

Наталья Цветкова — больше не возглавляет муниципальное учреждение «Горзеленхоз». На этот пост она пришла в 2020 году. Как подтвердили «Континенту Сибирь» в мэрии, Цветкова ушла в отставку еще в апреле. Временно исполняющим обязанности назначен ее зам Сергей Рудковский.