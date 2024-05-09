Директор новосибирского «Горзеленхоза» Цветкова покинула пост

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Наталья Цветкова — больше не возглавляет муниципальное учреждение «Горзеленхоз». На этот пост она пришла в 2020 году. Как подтвердили «Континенту Сибирь» в мэрии, Цветкова ушла в отставку еще в апреле. Временно исполняющим обязанности назначен ее зам Сергей Рудковский.
Ранее Цветкову осудили за падение дерева на ребенка. Суд вынес ей два года условно. Глава «Горзеленхоза» подала апелляцию, ее удовлетворили. Суд признал ее непричастной к преступлению.