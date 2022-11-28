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Больничная койка вместо окопа: новый способ уклонения придумали в Елани

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
Военные на плацу
Свердловчане повально болеют аппендицитом, чтобы не попасть в зону проведения СВО.

Tagilcity.ru сообщает, что мобилизованные, расположенные в учебном центре в Елани, массово ложатся под нож хирурга с липовыми аппендицитами.

По информации издания в ближайших больницах было проведено уже около 30 липовых аппендэктомий.

По каждому случаю будет проведена проверка, будет уточнена медицинская необходимость операции и причастность врачей.

Операция по поводу острого воспаления аппендикса дает месячную отсрочку от отправки на линию соприкосновения.

Напомним об отложенных последствиях аппендэктомии. Снижение иммунитета, келоидные рубцы на послеоперационном шраме и спаечная болезнь могут проявиться у любого пациента после удаления аппендикса.

Ранее сообщалось, что банки не выдают кредиты мобилизованным мужчинам.

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#Аппендицит#Мобилизованные#СВО#Общество#Россия
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