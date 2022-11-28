Больничная койка вместо окопа: новый способ уклонения придумали в Елани

Tagilcity.ru сообщает, что мобилизованные, расположенные в учебном центре в Елани, массово ложатся под нож хирурга с липовыми аппендицитами.
По информации издания в ближайших больницах было проведено уже около 30 липовых аппендэктомий.
По каждому случаю будет проведена проверка, будет уточнена медицинская необходимость операции и причастность врачей.
Операция по поводу острого воспаления аппендикса дает месячную отсрочку от отправки на линию соприкосновения.
Напомним об отложенных последствиях аппендэктомии. Снижение иммунитета, келоидные рубцы на послеоперационном шраме и спаечная болезнь могут проявиться у любого пациента после удаления аппендикса.
Ранее сообщалось, что банки не выдают кредиты мобилизованным мужчинам.