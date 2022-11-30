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Вирусолог из Новосибирска Нетесов спрогнозировал развитие пандемии COVID-19

Сегодня, 03:06
Фото: 1MI
Развитие COVID-19 спрогнозировал вирусолог из Новосибирска Нетесов
Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов рассказал о том, как будет развиваться пандемия коронавируса. Заболеваемость сейчас на низком уровне, но всё ещё может измениться.

По словам ученого, COVID-19 ещё не побежден. На данный момент заболеваемость и смертность от него низкая, и всё дело в коллективном иммунитете от вакцинации.

«Коронавирусом болели вакцинированные, из-за этого снизились случаи летального исхода. И болезнь они переносили легче», - цитирует вирусолога Сергея Нетесова «АиФ-Новосибирск».

Он не стал давать прогноз на следующую волну коронавируса. Только отметил, что сейчас волнует рост случаев ОРВИ. Это связано с тем, что люди перестали носить маски.

Напомним, ранее главный санврач Новосибирской области заявлял о росте заболеваемости ОРВИ. Он также предположил, что скоро сибиряки начнут массово болеть коронавирусом.

В Новосибирской области две недели фиксируют рост случаев COVID-19
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Коронавирус
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