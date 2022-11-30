Вирусолог из Новосибирска Нетесов спрогнозировал развитие пандемии COVID-19

По словам ученого, COVID-19 ещё не побежден. На данный момент заболеваемость и смертность от него низкая, и всё дело в коллективном иммунитете от вакцинации.
«Коронавирусом болели вакцинированные, из-за этого снизились случаи летального исхода. И болезнь они переносили легче», - цитирует вирусолога Сергея Нетесова «АиФ-Новосибирск».
Он не стал давать прогноз на следующую волну коронавируса. Только отметил, что сейчас волнует рост случаев ОРВИ. Это связано с тем, что люди перестали носить маски.
Напомним, ранее главный санврач Новосибирской области заявлял о росте заболеваемости ОРВИ. Он также предположил, что скоро сибиряки начнут массово болеть коронавирусом.