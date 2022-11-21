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В Новосибирской области две недели фиксируют рост случаев COVID-19

Сегодня, 04:15
Фото: 1MI
COVID-19 начали чаще болеть жители районов Новосибирской области за 2 недели

В Новосибирской области ожидается рост случаев COVID-19

Коронавирусом начали чаще болеть жители районов Новосибирской области за последние две недели. Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов 21 ноября.

Каждую неделю с начала месяца специалисты регистрируют около 622 случаев COVID-19. Большая часть из них приходится на муниципальные образования.

«Недельный прирост ковида составил 0,2%, а коэффициент распространяемой – 1. Уже вторую неделю увеличивается заражаемость в районах. Это 71% от общего числа случаев. Больше пациентов в Чулымском и Каргатском районах, а также в Бердске», - доложил главный санитарный врач губернатору во время оперативного заседания.

Также специалист отметил, что в регионе растет заболеваемость ОРВИ. За неделю в областном центре выявили 3161 случай, а в районах - 3 852. Среди пациентов взрослые и дети от 7 до 14 лет.  

Напомним, в ноябре в Новосибирской области выявили первые случаи заражения гриппом. Врач рассказал о симптомах.

Врач описала симптомы зафиксированного в Новосибирске гриппа
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Коронавирус#Рост
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