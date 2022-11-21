В Новосибирской области две недели фиксируют рост случаев COVID-19

Каждую неделю с начала месяца специалисты регистрируют около 622 случаев COVID-19. Большая часть из них приходится на муниципальные образования.
«Недельный прирост ковида составил 0,2%, а коэффициент распространяемой – 1. Уже вторую неделю увеличивается заражаемость в районах. Это 71% от общего числа случаев. Больше пациентов в Чулымском и Каргатском районах, а также в Бердске», - доложил главный санитарный врач губернатору во время оперативного заседания.
Также специалист отметил, что в регионе растет заболеваемость ОРВИ. За неделю в областном центре выявили 3161 случай, а в районах - 3 852. Среди пациентов взрослые и дети от 7 до 14 лет.
Напомним, в ноябре в Новосибирской области выявили первые случаи заражения гриппом. Врач рассказал о симптомах.