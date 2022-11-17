atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Врач описала симптомы зафиксированного в Новосибирске гриппа

Сегодня, 09:01
Фото: 1MI
Градусник
Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова назвала в разговоре с “АиФ” проявление интоксикации вирусом гриппа, случаи которого на днях зафиксировали в столице Сибири.

«Симптом гриппа – высокая температура. Инкубационный период не длится более 3 дней. Чаще всего – 12-48 часов. Лихорадка с температурой больше 38,5. Головная боль, выраженная усталость и слабость. К ним присоединяются першение и боли в горле, кашель. Чаще всего бывает ломота в теле”, - сказала Овсянникова.

Она добавила, что “удару вируса подвергаются практически все разделы организма”, в частности, у детей он может вызывать нарушения работы желудочно-кишечного тракта - рвоту и диарею.

За минувшую неделю в Новосибирской области зарегистрировано два случая гриппа, сообщил ранее министр здравоохранения региона Константин Хальзов. По его словам, на текущий момент ситуация с ОРВИ в регионе стабильная – выявлены 14 253 заболевших. Тем не менее система здравоохранения работает в режиме повышенной готовности.

Гриппом начали болеть в Новосибирской области – эпидемии не было много лет
Узнать подробнее
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Врач#Грипп#Симптомы
Подпишитесь
"Это удар по мэру" – эксперты о задержании в Новосибирске главы "Метро МиР" Мысика
Вчера, 17:32
Какие контракты остались у "Метро МиР" в Новосибирске после задержания Мысика
Сегодня, 09:03
Экс-гендиректор "Стрижей" Поляков отдал половину новой компании девелоперу из Томска
Вчера, 12:15
Депутат Мамонтов заплатил маме сбитого ребенка под Новосибирском миллион
Сегодня, 08:48
Погода на Новый год-2023: опубликован прогноз на новогоднюю ночь, 31 декабря-1 января
Вчера, 08:47
Два детских тренера по хоккею разбились на Северном объезде: новосибирцы о трагедии
Сегодня, 11:55