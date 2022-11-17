Врач описала симптомы зафиксированного в Новосибирске гриппа

«Симптом гриппа – высокая температура. Инкубационный период не длится более 3 дней. Чаще всего – 12-48 часов. Лихорадка с температурой больше 38,5. Головная боль, выраженная усталость и слабость. К ним присоединяются першение и боли в горле, кашель. Чаще всего бывает ломота в теле”, - сказала Овсянникова.
Она добавила, что “удару вируса подвергаются практически все разделы организма”, в частности, у детей он может вызывать нарушения работы желудочно-кишечного тракта - рвоту и диарею.
За минувшую неделю в Новосибирской области зарегистрировано два случая гриппа, сообщил ранее министр здравоохранения региона Константин Хальзов. По его словам, на текущий момент ситуация с ОРВИ в регионе стабильная – выявлены 14 253 заболевших. Тем не менее система здравоохранения работает в режиме повышенной готовности.