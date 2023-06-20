Новорожденные дети погибли в роддоме Новосибирска: Бастрыкин вмешался в расследование

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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Updated Сегодня, 01:19
СМИ опубликовали статью, в которой обсуждается ход расследования уголовных дел, связанных со смертью двух новорожденных и травмированием одного ребенка в Новосибирске.
Пострадавшие в этих делах высказывают сомнения относительно перспективы дальнейшего расследования, включая задержку проведения экспертиз.
Председатель СКР поручил исполняющему обязанности руководителя Управления СКР в Новосибирской области, Виталию Зарипову, представить отчет о ходе и промежуточных результатах расследования уголовных дел.