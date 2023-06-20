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Новорожденные дети погибли в роддоме Новосибирска: Бастрыкин вмешался в расследование

20 июня 2023, 01:17
Фото: 1MI
Расследование продолжается

Бастрыкин проконтролирует расследования гибели детей в новосибирском роддоме

Руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, взял контроль за расследованием уголовных дел, связанных с гибелью детей в роддоме Новосибирска. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

СМИ опубликовали статью, в которой обсуждается ход расследования уголовных дел, связанных со смертью двух новорожденных и травмированием одного ребенка в Новосибирске.

Пострадавшие в этих делах высказывают сомнения относительно перспективы дальнейшего расследования, включая задержку проведения экспертиз.

Председатель СКР поручил исполняющему обязанности руководителя Управления СКР в Новосибирской области, Виталию Зарипову, представить отчет о ходе и промежуточных результатах расследования уголовных дел.

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