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Женщины в Новосибирске массово отказываются рожать детей раньше 28 лет

10 июля 2023, 08:34
Фото: 1MI
Женщины сначала стремятся к карьере
В Новосибирске средний возраст женщин при рождении первого ребенка составляет около 28 лет из-за того, что они хотят получить образование, устроиться на работу и создать материальную стабильность перед этим важным событием.

Ситуация с рождением детей в Новосибирске изменилась за последние 10 лет. Раньше многие женщины стремились стать матерями еще в юности, создавая семью в 22 года.

Однако сейчас все меняется. По последним данным, средний возраст женщин при рождении первого ребенка составляет 27,4 года в 2021 году и уже почти 28 лет в 2022 году — 27,9 года, чтобы быть точным, пишет «КП-Новосибирск».

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина объясняет, что это связано с изменением менталитета. Сегодня девушки в первую очередь стремятся получить образование, найти работу и создать материальную базу. Только после этого, ближе к 28 годам, они готовы стать молодыми матерями.

Напомним, что самой юной мамой стала 11-летняя девочка.

Назван возраст самой юной мамы в Новосибирской области
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#Женщины#Семья#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Эмилия Губарева
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