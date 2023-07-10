Женщины в Новосибирске массово отказываются рожать детей раньше 28 лет

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Ситуация с рождением детей в Новосибирске изменилась за последние 10 лет. Раньше многие женщины стремились стать матерями еще в юности, создавая семью в 22 года.
Однако сейчас все меняется. По последним данным, средний возраст женщин при рождении первого ребенка составляет 27,4 года в 2021 году и уже почти 28 лет в 2022 году — 27,9 года, чтобы быть точным, пишет «КП-Новосибирск».
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина объясняет, что это связано с изменением менталитета. Сегодня девушки в первую очередь стремятся получить образование, найти работу и создать материальную базу. Только после этого, ближе к 28 годам, они готовы стать молодыми матерями.
Напомним, что самой юной мамой стала 11-летняя девочка.