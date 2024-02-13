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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Актриса наслаждается беременностью

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова рассказала о своей первой беременности

13 февраля 2024, 07:05
Фото: Мария Шумакова/ВК
Актриса наслаждается беременностью
Мария Шумакова, известная актриса из Новосибирска, рассказала на странице в известной соцсети о своей беременности и эмоциональных переживаниях.

Мария Шумакова в 35 лет впервые станет мамой. Известность актрисы пришла после выхода сериала «Сладкая жизнь» (18+). Она откровенно делится своими переживаниями в социальных сетях. По словам актрисы, она достаточно чувствительная женщина, и ее муж принимает это.

В первом триместре ей было нелегко, она переживала эмоциональные штормы, непонятные драмы со слезами. Третий триместр тоже не обошелся без эмоций, хоть и не таких сильных.

«Я понимаю, что беременность — это испытание не только для женщины, но и для мужа», — подчеркнула актриса. Кроме того, Мария Шумакова научилась наслаждаться бездельем именно во время беременности.

Напомним, что актриса состоит в браке с медиа-менеджером Comedy Club, Славой Гусевым. Они поженились, когда Марии было 33 года.

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