Актриса из Новосибирска Мария Шумакова рассказала о своей первой беременности

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Мария Шумакова в 35 лет впервые станет мамой. Известность актрисы пришла после выхода сериала «Сладкая жизнь» (18+). Она откровенно делится своими переживаниями в социальных сетях. По словам актрисы, она достаточно чувствительная женщина, и ее муж принимает это.
В первом триместре ей было нелегко, она переживала эмоциональные штормы, непонятные драмы со слезами. Третий триместр тоже не обошелся без эмоций, хоть и не таких сильных.
«Я понимаю, что беременность — это испытание не только для женщины, но и для мужа», — подчеркнула актриса. Кроме того, Мария Шумакова научилась наслаждаться бездельем именно во время беременности.
Напомним, что актриса состоит в браке с медиа-менеджером Comedy Club, Славой Гусевым. Они поженились, когда Марии было 33 года.