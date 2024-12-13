Родители обвинили новосибирский детский сад в антисанитарии

Posted 13 декабря, 10:28
Published 13 декабря, 10:28
Modified 13 декабря, 10:30
Updated 13 декабря, 10:30
В одном из детских садов Ленинского района обнаружили антисанитарные условия, в которых воспитываются дети. После увольнения нянечки в ясельной группе, работать осталась одна воспитательница. На ней были как дети, так и уборка.
Справиться со всем она не успевала. На помощь к ней пришли родители. Одна из мам ужаснулась условиями. Она нашла грязь под кроватями, пищевые отходы на кухне, пишет КП-Новосибирск. Женщина сняла все на видео и опубликовала в соцсетях.
Тогда в садик пришли с проверкой. Там была наведена генеральная уборка, а заведующая написала объяснительную. Сама же начальница не понимает, почему с этим видео не пришли сначала к ней, а начали предавать ситуацию огласке. В другом детском саду били детей.