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Posted 13 декабря, 10:28

Published 13 декабря, 10:28

Modified 13 декабря, 10:30

Updated 13 декабря, 10:30

В саду было грязно

Родители обвинили новосибирский детский сад в антисанитарии

13 декабря 2024, 10:28
Фото: 1MI. В саду было грязно
В Новосибирске родители были шокированы, увидев антисанитарию в детском саду: об этом они рассказали сами.

В одном из детских садов Ленинского района обнаружили антисанитарные условия, в которых воспитываются дети. После увольнения нянечки в ясельной группе, работать осталась одна воспитательница. На ней были как дети, так и уборка.

Справиться со всем она не успевала. На помощь к ней пришли родители. Одна из мам ужаснулась условиями. Она нашла грязь под кроватями, пищевые отходы на кухне, пишет КП-Новосибирск. Женщина сняла все на видео и опубликовала в соцсетях.

Тогда в садик пришли с проверкой. Там была наведена генеральная уборка, а заведующая написала объяснительную. Сама же начальница не понимает, почему с этим видео не пришли сначала к ней, а начали предавать ситуацию огласке. В другом детском саду били детей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Родители#Детский сад#Жалобы#Антисанитария
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