atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 12:41

Published 11 декабря, 12:41

Modified 11 декабря, 12:43

Updated 11 декабря, 12:43

Пара была знакома с детства

В Новосибирской области педагог женился на ученице — как так произошло

11 декабря 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney. Пара была знакома с детства
Пара счастлива в браке и ни о чем не жалеет, хотя роман закрутился еще когда будущая невеста училась в школе.

19-летний студент педуниверситета Александр Траутвейн приехал на практику в родную деревню Орловка Купинского района и на уроках физики заприметил знакомую еще с детства школьницу Ирину. Молодого человека охватили чувства, на 8 марта он подарил ученице коробку конфет, и они, как рассказывает педагог, «стали встречаться».

Поженились влюбленные позже, когда девушка стала совершеннолетней, получила аттестат об образовании и поступила в медицинский техникум.

На днях супруги отметили 15 лет совместной жизни. Они по-прежнему живут в Купино, Александр работает в районном ДК, Ирина — фельдшером в местной больнице. Они воспитывают троих детей, пишет издание КП-Новосибирск.

Дружба взрослых и школьников не всегда заканчивается так романтично. В прошлом году в Краснозерском районе помощника депутат обвинили в совращении несовершеннолетних.

«Всегда есть поддержка»: супруги Даниловы из Новосибирска отметили 50-летие брака
Узнать подробнее
Читайте также:
Совет да Союз: как изменились свадьбы — от эпохи СССР до наших днейЖитель Новосибирска погасил долг в 300 тысяч ради свадьбыПара из Новосибирска примет участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы»
#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Педагог#Семья#Свадьба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика