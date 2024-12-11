В Новосибирской области педагог женился на ученице — как так произошло

Posted 11 декабря, 12:41
Published 11 декабря, 12:41
Modified 11 декабря, 12:43
Updated 11 декабря, 12:43
19-летний студент педуниверситета Александр Траутвейн приехал на практику в родную деревню Орловка Купинского района и на уроках физики заприметил знакомую еще с детства школьницу Ирину. Молодого человека охватили чувства, на 8 марта он подарил ученице коробку конфет, и они, как рассказывает педагог, «стали встречаться».
Поженились влюбленные позже, когда девушка стала совершеннолетней, получила аттестат об образовании и поступила в медицинский техникум.
На днях супруги отметили 15 лет совместной жизни. Они по-прежнему живут в Купино, Александр работает в районном ДК, Ирина — фельдшером в местной больнице. Они воспитывают троих детей, пишет издание КП-Новосибирск.
Дружба взрослых и школьников не всегда заканчивается так романтично. В прошлом году в Краснозерском районе помощника депутат обвинили в совращении несовершеннолетних.