В Новосибирской области педагог женился на ученице — как так произошло

19-летний студент педуниверситета Александр Траутвейн приехал на практику в родную деревню Орловка Купинского района и на уроках физики заприметил знакомую еще с детства школьницу Ирину. Молодого человека охватили чувства, на 8 марта он подарил ученице коробку конфет, и они, как рассказывает педагог, «стали встречаться».