Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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В Новосибирской области начали судить помощника депутата Законодательного собрания региона, которого обвинили в педофилии в 2021 году. Сторона обвинения утверждает, что у подозреваемого была интимная связь с учеником 7 класса, а также он совратил 9-классника.
Мужчина всегда находился в кругу школьников, так как был исполнительным секретарем одной из партий. На своих личных страницах он оставлял хештеги (дети это святое).
Никто из жителей села Краснозерского района не подозревал сибиряка в близких связях с малолетними. Однажды, после смерти сестры, он оформил опеку над племянником.
Помощника обвинили в мужеложстве с несовершеннолетним лицом, и совершение развратных действий над несовершеннолетним, пишет НГС. Судебные заседания проходят в закрытом формате, журналистов туда не пускают.