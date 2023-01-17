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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Помощника депутата обвинили в совращении школьников под Новосибирском

Сегодня, 05:39
Фото: ВКонтакте, страница обвиняемого
Мужчина совращал школьников у себя дома
Помощника депутата Заксобрания Новосибирской области обвинили в совращении школьников. Громкое дело суд рассматривает в закрытом режиме.

В Новосибирской области начали судить помощника депутата Законодательного собрания региона, которого обвинили в педофилии в 2021 году. Сторона обвинения утверждает, что у подозреваемого была интимная связь с учеником 7 класса, а также он совратил 9-классника.

Мужчина всегда находился в кругу школьников, так как был исполнительным секретарем одной из партий. На своих личных страницах он оставлял хештеги (дети это святое).

Никто из жителей села Краснозерского района не подозревал сибиряка в близких связях с малолетними. Однажды, после смерти сестры, он оформил опеку над племянником.

Помощника обвинили в мужеложстве с несовершеннолетним лицом, и совершение развратных действий над несовершеннолетним, пишет НГС. Судебные заседания проходят в закрытом формате, журналистов туда не пускают.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирская область#Дети#Депутат
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