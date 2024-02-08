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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Влюбленные новосибирцы поборются за звание лучшей свадьбы

Влюбленные новосибирцы поборются за лучшую свадьбу на телеканале «Пятница»

8 февраля 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney
Влюбленные новосибирцы поборются за звание лучшей свадьбы

Пара из Новосибирска примет участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы»

На телеканале «Пятница» стартует новый выпуск реалити-шоу «Четыре свадьбы». В нем примет участие влюбленная пара из Новосибирска.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, в числе участников оказались Сергей и Яна. Жених работает в сфере строительства и отделки помещений, невеста дает уроки вокала для всех желающих. Влюбленные познакомились в соцсетях и теперь готовятся сыграть свадьбу.

Молодые новосибирцы готовятся сыграть «винную» свадьбу с бюджетом 700 тысяч рублей и сюрпризом для гостей. Теперь они готовы побороться за лучшее свадебное торжество вместе с тремя конкурентами и выиграть денежный приз. Шоу с их участием покажут 8 февраля в 22.00 вечера.

Напомним, что повар из Новосибирска умудрился «похоронить» лангуста на шоу Константина Ивлева.

Новосибирский повар похоронил лангуста на шоу Ивлева
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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Свадьба#Любовь#Телевидение#Александр Ляхов
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