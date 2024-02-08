Влюбленные новосибирцы поборются за лучшую свадьбу на телеканале «Пятница»

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Как сообщили в пресс-службе телеканала, в числе участников оказались Сергей и Яна. Жених работает в сфере строительства и отделки помещений, невеста дает уроки вокала для всех желающих. Влюбленные познакомились в соцсетях и теперь готовятся сыграть свадьбу.
Молодые новосибирцы готовятся сыграть «винную» свадьбу с бюджетом 700 тысяч рублей и сюрпризом для гостей. Теперь они готовы побороться за лучшее свадебное торжество вместе с тремя конкурентами и выиграть денежный приз. Шоу с их участием покажут 8 февраля в 22.00 вечера.
Напомним, что повар из Новосибирска умудрился «похоронить» лангуста на шоу Константина Ивлева.