Влюбленные новосибирцы поборются за лучшую свадьбу на телеканале «Пятница»

Молодые новосибирцы готовятся сыграть «винную» свадьбу с бюджетом 700 тысяч рублей и сюрпризом для гостей. Теперь они готовы побороться за лучшее свадебное торжество вместе с тремя конкурентами и выиграть денежный приз. Шоу с их участием покажут 8 февраля в 22.00 вечера.