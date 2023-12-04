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Блюда новосибирцев по достоинству оценили в Москве

В число лучших российских шеф-поваров вошли два кулинара из Новосибирска

4 декабря 2023, 02:40
Фото: 1MI
Блюда новосибирцев по достоинству оценили в Москве

Два новосибирских ресторатора стали лауреатами премии «Шеф-повар-2023»

Представители двух известных новосибирских ресторанов вошли в число лучших в России шеф-поваров

По мнению жюри ежегодной национальной премии «Шеф-повар года», в 2023 году в число 25 лучших представителей ресторанной отрасли вошли двое новосибирцев.

Звания «Народный шеф-повар» и «Шеф-повар региона» получил Владимр Бурковский (ресторан PuppenHaus). Так же лауреатом в региональной номинации стал шеф-повар ресторана «Жан Хуан Лу» Павел Коледин, сообщает телеграм-канал «Сибирь здесь».

Ранее мы рассказывали о том, что певец Сергей Лазарев раскритиковал известный новосибирский ресторан.

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#Новосибирск#Кулинария#Конкурс#Рестораны#Шеф-повар
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