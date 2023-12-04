В число лучших российских шеф-поваров вошли два кулинара из Новосибирска

Звания «Народный шеф-повар» и «Шеф-повар региона» получил Владимр Бурковский (ресторан PuppenHaus). Так же лауреатом в региональной номинации стал шеф-повар ресторана «Жан Хуан Лу» Павел Коледин, сообщает телеграм-канал «Сибирь здесь».