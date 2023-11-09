Повар из Новосибирска дошла до финала в шоу «Битва шефов»

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
На шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» сибирячка Валентина Ус угостила ведущих суши-тортом. На передаче она хотела познакомиться с Константином Ивлевым, так как Рената Агзамова она уже знала.
Для того чтобы попасть в шоу, женщина подала заявку и отправила фотографии нескольких блюд, которые она готовила ранее. Претендентов просят заполнить форму на сайте и предоставить дополнительную информацию о себе и своих кулинарных достижениях, а также записать минутную видеовизитку. После этого поступает приглашение на съемки.
Женщина попала в команду Рената. На первом испытании она испекла французский пирог с вишней под названием «клафути», а затем приготовила национальное блюдо дюшбара, похожее на русские пельмени. Она успешно прошла все испытания и дошла до финала, но не получила конверт с чаевыми.
Валентина признается, что победу одержал опытный шеф, который готовил просто великолепно, пишет «Горсайт». Для себя она не открыла ничего нового на этом конкурсе. Она не планирует возвращаться в шоу, так как это не является ее главной целью в жизни. В своих социальных сетях она делится рецептами со своими подписчиками.