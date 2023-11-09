Повар из Новосибирска дошла до финала в шоу «Битва шефов»

Валентина признается, что победу одержал опытный шеф, который готовил просто великолепно, пишет «Горсайт». Для себя она не открыла ничего нового на этом конкурсе. Она не планирует возвращаться в шоу, так как это не является ее главной целью в жизни. В своих социальных сетях она делится рецептами со своими подписчиками.