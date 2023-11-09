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Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 03:45

Повар из Новосибирска дошла до финала в шоу «Битва шефов»

Повар из Новосибирска дошла до финала в шоу «Битва шефов»

9 ноября 2023, 03:43
Фото: пресс-служба телеканала "Пятница"
Валентина Ус, жительница Новосибирска, приняла участие в популярном кулинарном шоу «Битва шефов» и дошла до финала. Однако ей не выпал шанс победы. Сибирячка рассказала, как удалось попасть на эту телепрограмму.

На шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» сибирячка Валентина Ус угостила ведущих суши-тортом. На передаче она хотела познакомиться с Константином Ивлевым, так как Рената Агзамова она уже знала.

Для того чтобы попасть в шоу, женщина подала заявку и отправила фотографии нескольких блюд, которые она готовила ранее. Претендентов просят заполнить форму на сайте и предоставить дополнительную информацию о себе и своих кулинарных достижениях, а также записать минутную видеовизитку. После этого поступает приглашение на съемки.

Повар из Новосибирска дошла до финала «Битвы шефов», приготовив дюшбару и клафути
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Женщина попала в команду Рената. На первом испытании она испекла французский пирог с вишней под названием «клафути», а затем приготовила национальное блюдо дюшбара, похожее на русские пельмени. Она успешно прошла все испытания и дошла до финала, но не получила конверт с чаевыми.

Валентина признается, что победу одержал опытный шеф, который готовил просто великолепно, пишет «Горсайт». Для себя она не открыла ничего нового на этом конкурсе. Она не планирует возвращаться в шоу, так как это не является ее главной целью в жизни. В своих социальных сетях она делится рецептами со своими подписчиками.

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#Общество#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#Повар#Битва шефов#Кулинарное шоу
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