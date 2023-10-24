Повар из Новосибирска дошла до финала «Битвы шефов», приготовив дюшбару и клафути

В финале участникам нужно было приготовить блюдо, в котором более 40 процентов составят непопулярные овощи — окра, ревень и т. п. Валентина приготовила оригинальные оладьи из репы, картофеля и кабачка. Оригинальная подача оладьев на гарнире с овощным соусом. Это блюдо не стало победителем, и Валентина не получила огромные чаевые. Сама она объяснила это так: «Они просто не поняли из чего это сделано, поэтому у них были вопросики». Победил в финале участник команды Константина Ивлева, Виталий Письмаркин из Сочи с рулетами из листьев свеклы с овощной начинкой.