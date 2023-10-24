Повар из Новосибирска дошла до финала «Битвы шефов», приготовив дюшбару и клафути

Posted 24 октября, 07:18
Published 24 октября, 07:18
Modified 24 октября, 09:17
Updated 24 октября, 09:17
Первым делом команды участников 3 сезона «Битвы шефов» должны были приготовить десерт Клафути. Повар из Новосибирска справилась с этим заданием на отлично, комментарий шефа ее команды — «Божественно! Золотые ручки! … Тесто чуть-чуть плотноватое, но в общей сложности твердая „четверка“.
Константин Ивлев приготовил коварное задание для команды Рената Агзамова — участниками нужно было приготовить блюда «дюшбара» — миниатюрные азербайджанские пельмени с начинкой из баранины. В то же время команда Ивлева готовила сладкие безлактозные равиоли с фруктовой начинкой по заданию Агзамова.
Валентина Ус справилась с дюшбарой, в ложку у нее уместилось больше 11 пельменей, что считается хорошим знаком. Оба шефа похвалили пельмени Валентины, а Константин Ивлев съел их все. Благодаря этому блюду Валентина вышла в финал этого сезона.
В финале участникам нужно было приготовить блюдо, в котором более 40 процентов составят непопулярные овощи — окра, ревень и т. п. Валентина приготовила оригинальные оладьи из репы, картофеля и кабачка. Оригинальная подача оладьев на гарнире с овощным соусом. Это блюдо не стало победителем, и Валентина не получила огромные чаевые. Сама она объяснила это так: «Они просто не поняли из чего это сделано, поэтому у них были вопросики». Победил в финале участник команды Константина Ивлева, Виталий Письмаркин из Сочи с рулетами из листьев свеклы с овощной начинкой.
В октябре на «Битве шефов» уже был повар из Новосибирска — он пришел на кастинг с равиоли, но не прошел отбор.