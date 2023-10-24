atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 07:18

Published 24 октября, 07:18

Modified 24 октября, 09:17

Updated 24 октября, 09:17

Валентина Ус из Новосибирска приготовила суши-торт.

Повар из Новосибирска дошла до финала «Битвы шефов», приготовив дюшбару и клафути

24 октября 2023, 07:18
Фото: Телеканал "Пятница!" шоу "Битва шефов".
Валентина Ус из Новосибирска приготовила суши-торт.

Повар из Новосибирска дошла до финала «Битвы шефов»

Вчера вечером на телеканале «Пятница!» повар из Новосибирска Валентина Ус прошла отбор в «Битве шефов». Константин Ивлев сказал ей «Нет!», а вот Ренат Агзамов не устоял перед суши-тортом и сказал Валентине «Да!». Смотрим, что она готовила в передаче и победила ли в финале.

Первым делом команды участников 3 сезона «Битвы шефов» должны были приготовить десерт Клафути. Повар из Новосибирска справилась с этим заданием на отлично, комментарий шефа ее команды — «Божественно! Золотые ручки! … Тесто чуть-чуть плотноватое, но в общей сложности твердая „четверка“.

Константин Ивлев приготовил коварное задание для команды Рената Агзамова — участниками нужно было приготовить блюда «дюшбара» — миниатюрные азербайджанские пельмени с начинкой из баранины. В то же время команда Ивлева готовила сладкие безлактозные равиоли с фруктовой начинкой по заданию Агзамова.

Валентина Ус справилась с дюшбарой, в ложку у нее уместилось больше 11 пельменей, что считается хорошим знаком. Оба шефа похвалили пельмени Валентины, а Константин Ивлев съел их все. Благодаря этому блюду Валентина вышла в финал этого сезона.

В финале участникам нужно было приготовить блюдо, в котором более 40 процентов составят непопулярные овощи — окра, ревень и т. п. Валентина приготовила оригинальные оладьи из репы, картофеля и кабачка. Оригинальная подача оладьев на гарнире с овощным соусом. Это блюдо не стало победителем, и Валентина не получила огромные чаевые. Сама она объяснила это так: «Они просто не поняли из чего это сделано, поэтому у них были вопросики». Победил в финале участник команды Константина Ивлева, Виталий Письмаркин из Сочи с рулетами из листьев свеклы с овощной начинкой.

Повар из Новосибирска принес равиоли на кулинарное шоу Ивлева и Агзамова
Узнать подробнее

В октябре на «Битве шефов» уже был повар из Новосибирска — он пришел на кастинг с равиоли, но не прошел отбор.

Читайте также:
Зажарили барана: чем кормят на фестивале «В Сибири — есть» на Михайловской набережнойНельзя делать ни в коем случае: почему не стоит раздавать урожай кабачковЖители Новосибирской области первыми в России получили возможность отдохнуть в Мьянме
#Новосибирск#Новосибирская область#Кулинария#Ольга Храмушкина#Рецепты#Повар
Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
Сегодня, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
Сегодня, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
Сегодня, 03:14
Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы
Вчера, 06:06
Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃
Сегодня, 08:27