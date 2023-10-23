Повар из Новосибирска принесла суши-торт на шоу «Битва шефов» Ивлева и Агзамова

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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На телеканале «Пятница!» продолжается третий сезон кулинарного поединка между Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым — «Битва шефов». Эти известные шеф-повара собрали свои команды поваров, чтобы найти самый талантливый кулинарный дуэт в России.
Среди участников прошедшего кастинга оказалась 32-летняя Валентина Ус из Новосибирска. Она представила жюри свой необычный рецепт — суши-торт.
Если Валентине Ус удастся пройти отбор и попасть в команду одного из шефов, она получит возможность работать под их руководством и научиться от них новым кулинарным приемам. В каждом этапе соревнования Ивлев и Агзамов будут отсеивать наименее успешных участников из своих команд. Победителем станет шеф, чей ученик выйдет в финал и одержит победу.
Узнать, удалось ли Валентине Ус пройти кастинг и стать участницей «Битвы шефов», можно будет сегодня в 19:00 на канале «Пятница!».