Повар из Новосибирска принесла суши-торт на шоу «Битва шефов» Ивлева и Агзамова

Если Валентине Ус удастся пройти отбор и попасть в команду одного из шефов, она получит возможность работать под их руководством и научиться от них новым кулинарным приемам. В каждом этапе соревнования Ивлев и Агзамов будут отсеивать наименее успешных участников из своих команд. Победителем станет шеф, чей ученик выйдет в финал и одержит победу.