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Повар из Новосибирска принесла суши-торт на шоу «Битва шефов» Ивлева и Агзамова

Повар из Новосибирска принесла суши-торт на шоу «Битва шефов» Ивлева и Агзамова

23 октября 2023, 01:35
Фото: пресс-служба телеканала "Пятница"
Валентина Ус из Новосибирска участвует в кастинге шоу «Битва шефов» и соревнуется за место в команде Ивлева или Агзамова.

На телеканале «Пятница!» продолжается третий сезон кулинарного поединка между Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым — «Битва шефов». Эти известные шеф-повара собрали свои команды поваров, чтобы найти самый талантливый кулинарный дуэт в России.

Среди участников прошедшего кастинга оказалась 32-летняя Валентина Ус из Новосибирска. Она представила жюри свой необычный рецепт — суши-торт.

Если Валентине Ус удастся пройти отбор и попасть в команду одного из шефов, она получит возможность работать под их руководством и научиться от них новым кулинарным приемам. В каждом этапе соревнования Ивлев и Агзамов будут отсеивать наименее успешных участников из своих команд. Победителем станет шеф, чей ученик выйдет в финал и одержит победу.

Узнать, удалось ли Валентине Ус пройти кастинг и стать участницей «Битвы шефов», можно будет сегодня в 19:00 на канале «Пятница!».

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#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#Повар#Телеканал#Кастинг
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