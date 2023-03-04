Шеф-повар из Новосибирска угостил Клаву Коку сладкими камнями на телешоу

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Александру всего 25 лет, а он уже шеф-повар с дипломом из Высшей школы кондитерского искусства Франции. Сибиряк отправил заявку на шоу «Здравствуй, сладкий!» и ему перезвонили через два дня.
Однажды кулинар смог удивить гостей ресторана мороженным из хлеба, а также тортом в виде бургера. Но на телешоу он привез пирожные-медовики в форме камней, пишет НГС.
Выпуск с участием сибиряка выйдет в эфир телеканала «Суббота» 4 марта.
Напомним, не впервые наши земляки участвуют в популярных кулинарных шоу на телевидении. В прошлом году повар из Новосибирска попал на «Битву шефов».