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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Шеф-повар из Новосибирска угостил Клаву Коку сладкими камнями на телешоу

4 марта 2023, 04:31
Фото: НГС
Новосибирец угостил Клаву Коку пирожными в виде камней

Шеф-повар из Новосибирска попал на «сладкое» телешоу Клавы Коки

Молодой шеф-повар из Новосибирска Александр Логиновский попал на кондитерское телешоу. Он накормил ведущую Клаву Коку медовым пирожным.

Александру всего 25 лет, а он уже шеф-повар с дипломом из Высшей школы кондитерского искусства Франции. Сибиряк отправил заявку на шоу «Здравствуй, сладкий!» и ему перезвонили через два дня.

Однажды кулинар смог удивить гостей ресторана мороженным из хлеба, а также тортом в виде бургера. Но на телешоу он привез пирожные-медовики в форме камней, пишет НГС.

Выпуск с участием сибиряка выйдет в эфир телеканала «Суббота» 4 марта.

Напомним, не впервые наши земляки участвуют в популярных кулинарных шоу на телевидении. В прошлом году повар из Новосибирска попал на «Битву шефов».

Новосибирский повар попала на шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»
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#Алина Шефер#Повар#Шоу#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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