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Updated Сегодня, 04:15

Повар не прошел дальше

Лосось в желе от повара из Новосибирска не понравился Агзамову и Ивлеву

23 января 2024, 04:13
Фото: телеканал «Пятница»
Повар не прошел дальше
Новосибирский повар Иван Далевич не попал в команду шеф-поваров Агзамова и Ивлева в шоу «Битва шефов».

Иван Далевич стал участником телешоу «Битва шефов». Новосибирцу 28 лет, и он работает главным поваром в своем ресторане.

Сибиряк представил экспертам свое оригинальное блюдо — копченый лосось в желе из красной капусты. Однако его кулинарный эксперимент не вызвал положительной реакции поваров.

Иван, ваше блюдо не вызвало впечатления ни по внешнему виду, ни по выбору продуктов. Оно выглядит очень странно, — поделился своим мнением Ренат Агзамов, один из шеф-поваров.

Константин Ивлев посоветовал Ивану потренироваться еще и повторно попробовать свои силы в следующий раз.

Повар из Новосибирска принес на «Битву шефов» копченый лосось
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#Общество#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#Шеф-повар#Битва шефов
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