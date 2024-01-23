Лосось в желе от повара из Новосибирска не понравился Агзамову и Ивлеву

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Иван Далевич стал участником телешоу «Битва шефов». Новосибирцу 28 лет, и он работает главным поваром в своем ресторане.
Сибиряк представил экспертам свое оригинальное блюдо — копченый лосось в желе из красной капусты. Однако его кулинарный эксперимент не вызвал положительной реакции поваров.
— Иван, ваше блюдо не вызвало впечатления ни по внешнему виду, ни по выбору продуктов. Оно выглядит очень странно, — поделился своим мнением Ренат Агзамов, один из шеф-поваров.
Константин Ивлев посоветовал Ивану потренироваться еще и повторно попробовать свои силы в следующий раз.