Подросток сбежала от отца и мачехи в Новосибирской области

Posted 22 ноября, 07:45
Published 22 ноября, 07:45
Modified 22 ноября, 07:47
Updated 22 ноября, 07:47
В Новосибирской области по сообщению средств массовой информации организовано проведение доследственной проверки
Инцидент произошел в Куйбышевском районе. Девочку обязали через суд жить с отцом и его мачехой в Куйбышево. Однако 15-летняя дочка решилась на побег к родной матери в другое село.
По ее словам, дома ее били, ругали и контролировали. Жить так больше она не могла. Приехав к матери на велосипеде, спустя пару дней ее снова забрал к себе отец. Однако через время вернул к родительнице, заявив, что не справляется.
После данной информации В СКР организована проверка по факту истязания и ненадлежащем исполнении обязанностей. По результатам следователи примут решение. Ранее женщина отсудила ребенка у своей гулящей сестры.