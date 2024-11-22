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Posted 22 ноября, 07:45

Published 22 ноября, 07:45

Modified 22 ноября, 07:47

Updated 22 ноября, 07:47

Девочку якобы били

Подросток сбежала от отца и мачехи в Новосибирской области

22 ноября 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney. Девочку якобы били
В Новосибирской области школьница сбежала от семьи: подробности дали в СКР и прокуратуре.

В Новосибирской области по сообщению средств массовой информации организовано проведение доследственной проверки

Инцидент произошел в Куйбышевском районе. Девочку обязали через суд жить с отцом и его мачехой в Куйбышево. Однако 15-летняя дочка решилась на побег к родной матери в другое село.

По ее словам, дома ее били, ругали и контролировали. Жить так больше она не могла. Приехав к матери на велосипеде, спустя пару дней ее снова забрал к себе отец. Однако через время вернул к родительнице, заявив, что не справляется.

После данной информации В СКР организована проверка по факту истязания и ненадлежащем исполнении обязанностей. По результатам следователи примут решение. Ранее женщина отсудила ребенка у своей гулящей сестры.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Родители#Подростки#Куйбышев
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