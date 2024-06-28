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Суд вынес приговор 17-летнему новосибирцу за убийство сводной сестры

Подросток забил топором сводную сестру в Новосибирске — сколько ему дали

28 июня 2024, 07:19
Фото: 1MI

Суд вынес приговор 17-летнему новосибирцу за убийство сводной сестры

В Искитиме суд вынес приговор 17-летнему местному жителю, его признали виновным в убийстве родственницы, рассказали в СУ СК по Новосибирской области.

Инцидент произошел утром 9 мая 2023 года. В ходе ссоры парень взял топор для колки дров (колун) и бил ее по голове несколько десятков раз. 17-летняя девушка умерла. В качестве наказания преступнику назначено 9 лет в колонии общего режима. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет.

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Между тем, в России не утихают споры о необходимости принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. Новосибирские активисты высказались яро против инициативы, мы писали об их аргументах.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Убийство#СК#Несовершеннолетняя
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