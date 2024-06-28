Подросток забил топором сводную сестру в Новосибирске — сколько ему дали

Инцидент произошел утром 9 мая 2023 года. В ходе ссоры парень взял топор для колки дров (колун) и бил ее по голове несколько десятков раз. 17-летняя девушка умерла. В качестве наказания преступнику назначено 9 лет в колонии общего режима. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет.