За сдачу в аренду несуществующих квартир задержан житель Новосибирска

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
В Новосибирске задержан 30-летний житель областного центра, решивший нажиться, обманывая нуждающихся в съемном жилье сограждан. В отношении лже-риэлтора возбуждено уголовное дело, подразумевающее наказание за мошенничество.
Уже установлено, что весной и летом нынешнего года подозреваемый публиковал в интернете объявления о сдаваемых квартирах в Тюмени, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Заинтересовавшемуся выгодным предложением человеку он предлагал пообщаться в мессенджере, через который отправлял будущей жертве фальшивые фото квартир и документы.
Затем новосибирец убеждал клиента перечислить аванс, чтобы закрепить за собой жилье. Получив деньги, злоумышленник терял всякий интерес к обманутому. Пока следователи узнали о четырех фактах мошенничества, новосибирцу удалось получить около 50 тысяч.
В его квартире во время обыска нашли и изъяты шесть телефонов, десяток сим-карт, банковские карты и ноутбук. Новосибирец дал подписку о невыезде, следствие продолжается, сообщили в региональной полиции.