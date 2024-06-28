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За сдачу в аренду несуществующих квартир задержан житель Новосибирска

За сдачу в аренду несуществующих квартир задержан житель Новосибирска

28 июня 2024, 05:55
Фото: 1MI
Новосибирец задержан за мошенничество при сдаче квартир в аренду, следует из сообщения областной полиции.

В Новосибирске задержан 30-летний житель областного центра, решивший нажиться, обманывая нуждающихся в съемном жилье сограждан. В отношении лже-риэлтора возбуждено уголовное дело, подразумевающее наказание за мошенничество.

Уже установлено, что весной и летом нынешнего года подозреваемый публиковал в интернете объявления о сдаваемых квартирах в Тюмени, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Заинтересовавшемуся выгодным предложением человеку он предлагал пообщаться в мессенджере, через который отправлял будущей жертве фальшивые фото квартир и документы.

Затем новосибирец убеждал клиента перечислить аванс, чтобы закрепить за собой жилье. Получив деньги, злоумышленник терял всякий интерес к обманутому. Пока следователи узнали о четырех фактах мошенничества, новосибирцу удалось получить около 50 тысяч.

В его квартире во время обыска нашли и изъяты шесть телефонов, десяток сим-карт, банковские карты и ноутбук. Новосибирец дал подписку о невыезде, следствие продолжается, сообщили в региональной полиции.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Полиция#Мошенничество#Уголовное дело#Аренда квартир
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