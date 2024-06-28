За сдачу в аренду несуществующих квартир задержан житель Новосибирска

Уже установлено, что весной и летом нынешнего года подозреваемый публиковал в интернете объявления о сдаваемых квартирах в Тюмени, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Заинтересовавшемуся выгодным предложением человеку он предлагал пообщаться в мессенджере, через который отправлял будущей жертве фальшивые фото квартир и документы.