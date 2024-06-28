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Разрез Колыванский — один из самых крупных налогоплательщиков в Новосибирской области

Разрез «Колыванский» хотят обанкротить в Новосибирской области

28 июня 2024, 06:19
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Разрез Колыванский — один из самых крупных налогоплательщиков в Новосибирской области
О намерении обратиться в арбитражный суд с требованием признать угледобывающую компанию несостоятельной заявил один из кредиторов.

ООО «Горнотранспортная компания — Дальний Восток» (ГК-ДВ) уведомило о намерении обратиться с заявлением о признании АО «Разрез Колыванскй» банкротом. Сумма задолженности перед кредиторов не называется.

В декабре 2022 года АО «Разрез Колыванский» подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с ГК-ДВ заложенности за выполненные работы. Однако требования удовлетворены не были, более того, в рамках встречного иска суд в ноябре 2023 обязал угольщиков выплатить ГК-ДВ 150 млн рублей.

«Горнотранспортная компания» зарегистрирована в Москве в 2016 году, в качестве основного профиля деятельности указана подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков. Основной акционер (60%) — россиянин Дмитрий Зеленский. Еще 25% компании принадлежат гражданину Беларуси Виктору Кулуеву.

По данным системы СПАРК, 2023 год компания закончила с чистой прибылью в размере 897.8 млн рублей.

АО «Разрез Колыванский» входит в холдинг «Сибантарацит» — одну из крупнейших угольных компаний России и мирового лидера по поставкам антрацита для нужд металлургической промышленности. 2023 год «Разрез Колыванскй» закончил с чистой прибылью в размере 417.1 млн рублей. Компания входит в список 10 крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

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«Разрез Колыванский» занимается добычей антрацита открытым способом на территории Искитимского района Новосибирской области. Ранее мы рассказывали о том, какой вред природе и местным жителям наносит такой способ разработки угольного месторождения. Кроме того, активную добычу угля это же районе ведет «Разрез Восточный», так же входящий в структуру «Сибантрацита» и «Разрез Богатырь», принадлежащий компании Коулстар.

Активная добыча угля открытым способом является причиной землетрясений, считают ученые. Число зафиксированных тектонических событий на территории Искитимского района с каждым годом увеличивается.

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