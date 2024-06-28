Разрез «Колыванский» хотят обанкротить в Новосибирской области

«Разрез Колыванский» занимается добычей антрацита открытым способом на территории Искитимского района Новосибирской области. Ранее мы рассказывали о том, какой вред природе и местным жителям наносит такой способ разработки угольного месторождения. Кроме того, активную добычу угля это же районе ведет «Разрез Восточный», так же входящий в структуру «Сибантрацита» и «Разрез Богатырь», принадлежащий компании Коулстар.