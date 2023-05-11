В Новосибирской области с угольного разреза «Богатырь» хотят взыскать 28 млн рублей

Заявление по этому делу было зарегистрировано 10 мая текущего года, однако еще не было принято к производству. В июне прошлого года ООО «Разрез Богатырь» получило лицензию на разработку и добычу ресурсов в Горловском угольном бассейне в Искитимском и Черепановском районах региона.