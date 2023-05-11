В Новосибирской области с угольного разреза «Богатырь» хотят взыскать 28 млн рублей

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Заявление по этому делу было зарегистрировано 10 мая текущего года, однако еще не было принято к производству. В июне прошлого года ООО «Разрез Богатырь» получило лицензию на разработку и добычу ресурсов в Горловском угольном бассейне в Искитимском и Черепановском районах региона.
По данным компании, запасы составляют около 300 миллионов тонн и ресурсы — 2,4 миллиарда тонн, при общей площади участка в 309 квадратных километров. Компания планирует начать добычу угля до конца 2023 года.
Отметим, по информации «Контур.Фокус» ООО «Разрез Богатырь» принадлежит экс-президенту «Роснефти» и владельцу Независимой нефтегазовой компании, Эдуарду Худайнатову – он владеет 75,1% акций компании.
Ранее Atas.info рассказывал о том, как жители деревень в Искитимском районе, расположенных недалеко от угольных разрезов, выживают в пыли.