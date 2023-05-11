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В Новосибирской области с угольного разреза «Богатырь» хотят взыскать 28 млн рублей

11 мая 2023, 09:28
Фото: atas.info
Роспотребнадзор подал иск к ООО «Разрез Богатырь»
Угледобывающая компания ООО «Разрез Богатырь», входящая в холдинг «Коулстар», оказалась под угрозой выплаты иска в размере около 28,3 млн рублей. В Арбитражный суд Новосибирской области обратилось Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзор.

Заявление по этому делу было зарегистрировано 10 мая текущего года, однако еще не было принято к производству. В июне прошлого года ООО «Разрез Богатырь» получило лицензию на разработку и добычу ресурсов в Горловском угольном бассейне в Искитимском и Черепановском районах региона.

По данным компании, запасы составляют около 300 миллионов тонн и ресурсы — 2,4 миллиарда тонн, при общей площади участка в 309 квадратных километров. Компания планирует начать добычу угля до конца 2023 года.

Отметим, по информации «Контур.Фокус» ООО «Разрез Богатырь» принадлежит экс-президенту «Роснефти» и владельцу Независимой нефтегазовой компании, Эдуарду Худайнатову – он владеет 75,1% акций компании.

Ранее Atas.info рассказывал о том, как жители деревень в Искитимском районе, расположенных недалеко от угольных разрезов, выживают в пыли.

 

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#Алина Шефер#Уголь#Суд#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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