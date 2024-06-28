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Несовершеннолетняя

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Июнь
Подросток забил топором сводную сестру в Новосибирске — сколько ему дали
В Искитиме суд вынес приговор 17-летнему местному жителю, его признали виновным в убийстве родственницы, рассказали в СУ СК по Новосибирской области.
28 июня, 07:19
Май
Мужчину, онанирующего перед детьми, ищут в Новосибирске
2 мая, 05:35
Апрель
16-летняя мошенница обманула пенсионеров по телефону на 200 тысяч рублей. Что ее ждет
16 апреля, 03:38
Август 2023
Задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы под Новосибирском
Подозреваемый в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетней был задержан следственными органами.
18 августа 2023, 03:29

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