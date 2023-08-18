Задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:34
Задержанный — 31-летний житель Черепаново, подозревается в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Согласно следствию, мужчина совершил это преступление 13 августа 2023 года в одной из квартир в Черепаново и скрылся.
Благодаря совместным действиям сотрудников Следственного комитета и полиции, подозреваемый был установлен и задержан 17 августа.
В настоящее время следователи проводят расследование и осуществляют комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия. Также решается вопрос о возможности заключения подозреваемого под стражу.