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Подозреваемый

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2024
Задержаны вероятные виновники гибели двух подростков на новосибирском заводе
В Новосибирской области задержаны подозреваемые по делу о гибели работников на заводе, о чем сообщают в СКР.
18 октября, 07:16
На взятке поймала ФСБ замглавы Краснообска Новосибирской области
Заместитель главы поселка Краснообск попался на взятке: пока он в числе подозреваемых, сообщили в СКР по Новосибирской области.
3 мая, 02:15
Сотрудника ГИБДД из Новосибирска подозревают в получении взятки
Сотрудника ГИБДД подозревают в получении взятки: оперативники собственной безопасности вместе с контрольно-профилактическим подразделением Управления ГИБДД ГУ МВД по региону пресекли противоправную деятельность сотрудника полиции.
23 февраля, 04:34
Пропавшую в Новосибирске мать четверых детей мог похитить уголовник
35-летняя жительница Новосибирска, мать четверых детей, пропала две недели назад: возможно, она была похищена.
3 февраля, 07:51
2023
Задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы под Новосибирском
Подозреваемый в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетней был задержан следственными органами.
18 августа 2023, 03:29
Безработный рецидивист задержан за поджог военкомата в Бердске
Под Новосибирском задержали 51-летнего безработного рецидивиста, который поджег военкомат на улице Первомайской; злоумышленник ранее был судим за кражи и наркотические преступления.
21 июля 2023, 03:46
2022
Новосибирец угнал машину, дважды украл и два раза испортил чужое имущество
В понедельник вечером в дежурную часть Новосибирской области сообщили о неизвестном в черной балаклаве, который пытался проникнуть в магазин на улице Садовой в рабочем поселке Маслянино.
27 октября 2022, 10:54

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