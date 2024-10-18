Подозреваемый

Новосибирец угнал машину, дважды украл и два раза испортил чужое имущество

В понедельник вечером в дежурную часть Новосибирской области сообщили о неизвестном в черной балаклаве, который пытался проникнуть в магазин на улице Садовой в рабочем поселке Маслянино.