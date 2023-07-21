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Безработный рецидивист задержан за поджог военкомата в Бердске

21 июля 2023, 03:46
Фото: 1MI
По неизвестной причине он мог поджечь военкомат
Под Новосибирском задержали 51-летнего безработного рецидивиста, который поджег военкомат на улице Первомайской; злоумышленник ранее был судим за кражи и наркотические преступления.

В Бердске подозреваемого в поджоге военкомата на улице Первомайской задержали. Ранее этот человек был судим за воровство и нарушения связанные с наркотиками. Об этом сообщает информационный канал SHOT в Telegram.

Инцидент произошел вечером 19 июля. Неизвестный поливал горючей жидкостью дверь военкомата по адресу Первомайская, 66 и поджег ее. Затем преступник скрылся с места происшествия.

Полиция задержала подозреваемого, который оказался безработным рецидивистом Евгением Б., ему 51 год. Ранее он уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества из хулиганских побуждений.

Сейчас следствие выясняет мотивы поджигателя. Расследование продолжается.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Поджигатель#Военкомат#Бердск#Арест#Подозреваемый#Уголовное дело
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