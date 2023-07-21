Безработный рецидивист задержан за поджог военкомата в Бердске

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
В Бердске подозреваемого в поджоге военкомата на улице Первомайской задержали. Ранее этот человек был судим за воровство и нарушения связанные с наркотиками. Об этом сообщает информационный канал SHOT в Telegram.
Инцидент произошел вечером 19 июля. Неизвестный поливал горючей жидкостью дверь военкомата по адресу Первомайская, 66 и поджег ее. Затем преступник скрылся с места происшествия.
Полиция задержала подозреваемого, который оказался безработным рецидивистом Евгением Б., ему 51 год. Ранее он уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества из хулиганских побуждений.
Сейчас следствие выясняет мотивы поджигателя. Расследование продолжается.