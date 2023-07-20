Под Новосибирском мужчина в камуфляже поджег здание военкомата

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Мужчина кинул горючее к дверям здания, и она немного подгорела. Подул ветер и огонь потух.
Сообщается, что в здании работает также прокуратура. Никто не пострадал.
Возле военкомата правоохранители нашли бутылку с бензином и пакет. Пиромана уже разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений».
Напомним, массовые поджоги военкоматов проходили в Новосибирске осенью прошлого года, когда объявили частичную мобилизацию. К серьезным последствиям это не привело.