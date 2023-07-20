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Published Сегодня, 06:23

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Под Новосибирском мужчина в камуфляже поджег здание военкомата

20 июля 2023, 06:23
Фото: 1MI
Диверсант поджег военкомат в Бердске
Диверсант поджег дверь военкомата на улице Первомайской в Бердске вечером 19 июля. Об этом сообщает «Бердск-Онлайн».

Мужчина кинул горючее к дверям здания, и она немного подгорела. Подул ветер и огонь потух.

Сообщается, что в здании работает также прокуратура. Никто не пострадал.

Возле военкомата правоохранители нашли бутылку с бензином и пакет. Пиромана уже разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений».

Напомним, массовые поджоги военкоматов проходили в Новосибирске осенью прошлого года, когда объявили частичную мобилизацию. К серьезным последствиям это не привело.

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#Алина Шефер#Военкомат#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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