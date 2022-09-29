atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Волна поджогов военкоматов в России: в каких городах отметились вандалы

Сегодня, 04:48
Фото: 1MI
В России после объявления частичной мобилизации начали поджигать военкоматы. Только за прошедшую неделю их количество перевалило минимум за 10. В стороне не остался и Новосибирск: сегодня неизвестный поджег военный комиссариат. В большинстве случаев злоумышленники бросали подожженные бутылки.

В Новосибирске рано утром, 29 сентября неизвестный поджег здание Кировского и Ленинского военкомата. Злоумышленник бросил в окно бутылки с зажигательной смесью. Внутри произошло возгорание, но не сильное. Поджигатель задержан.

В Ломоносове Ленинградской области юноша кинул в здание военкомата коктейль Молотова, в целях сжечь картотеку.

В Кировске Ленинградской области неизвестные подвесили канистру на здание военкомата. От нее вёл шланг с вентилем, который был вставлен в отверстие в стеклопакете. В результате загорелся кабинет, который потушил сторож.

В Рузаевке Республики Мордовия в военкомат бросили бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших нет, возгорание потушили.

В Урюпинске Волгоградской области также горело здание военкомата. Мужчина подъехал на автомобиле к двери здания и начал кидать внутрь зажжённые бутылки. В итоге поджог удался, а в придачу сгорела и машина.

В Черняховске Калининградской области неизвестный с помощью зажигательной смеси поджёг табличку с информацией у двери военкомата.

В Свободном Амурской области неизвестные бросили в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью.

В Нижнем Новгороде молодой человек поджег здание военкомата. Злоумышленник кинул коктейль Молотова в стоматологический кабинет.

В Гае Оренбургской области военкомат пытались сжечь неизвестные. Огонь повредил лишь стену.

В Хабаровске также пытались сжечь военкомат. Бутылки с зажигательной смесью бросили в окна, из-за чего загорелись несколько кабинетов.

В Тарусе Калужской области в здание военкомата кинули подожжённые бутылки.

В Канске Красноярского края загорелось здание военкомата. В одном из кабинетов сгорела часть мебели, документы не пострадали.

В Черняховске Калининградской области в здание военкомата бросили бутылку с зажигательной смесью, она попала в цоколь из кирпичей.

Напомним, первых уклонистов от частичной мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Криминал#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Россия#2022#Пожар
Подпишитесь
Срочно. Поджечь военкомат во время частичной мобилизации пытались в Новосибирске
Сегодня, 08:50
Полиция поймала поджигателя военкомата в Новосибирске
Сегодня, 10:12
Раскрыт шокирующий прогноз погоды на зиму-2023 в Новосибирске
Сегодня, 08:31
Автомобилисты экстренно «переобуваются» на шиномонтажках в Новосибирске
Сегодня, 09:45
В Новосибирске ГИБДД посоветовала водителям подготовить машины к зиме
Сегодня, 10:22
Первых уклонистов от частичной мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области
Вчера, 11:39