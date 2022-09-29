Волна поджогов военкоматов в России: в каких городах отметились вандалы

В Новосибирске рано утром, 29 сентября неизвестный поджег здание Кировского и Ленинского военкомата. Злоумышленник бросил в окно бутылки с зажигательной смесью. Внутри произошло возгорание, но не сильное. Поджигатель задержан.
В Ломоносове Ленинградской области юноша кинул в здание военкомата коктейль Молотова, в целях сжечь картотеку.
В Кировске Ленинградской области неизвестные подвесили канистру на здание военкомата. От нее вёл шланг с вентилем, который был вставлен в отверстие в стеклопакете. В результате загорелся кабинет, который потушил сторож.
В Рузаевке Республики Мордовия в военкомат бросили бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших нет, возгорание потушили.
В Урюпинске Волгоградской области также горело здание военкомата. Мужчина подъехал на автомобиле к двери здания и начал кидать внутрь зажжённые бутылки. В итоге поджог удался, а в придачу сгорела и машина.
В Черняховске Калининградской области неизвестный с помощью зажигательной смеси поджёг табличку с информацией у двери военкомата.
В Свободном Амурской области неизвестные бросили в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью.
В Нижнем Новгороде молодой человек поджег здание военкомата. Злоумышленник кинул коктейль Молотова в стоматологический кабинет.
В Гае Оренбургской области военкомат пытались сжечь неизвестные. Огонь повредил лишь стену.
В Хабаровске также пытались сжечь военкомат. Бутылки с зажигательной смесью бросили в окна, из-за чего загорелись несколько кабинетов.
В Тарусе Калужской области в здание военкомата кинули подожжённые бутылки.
В Канске Красноярского края загорелось здание военкомата. В одном из кабинетов сгорела часть мебели, документы не пострадали.
В Черняховске Калининградской области в здание военкомата бросили бутылку с зажигательной смесью, она попала в цоколь из кирпичей.
Напомним, первых уклонистов от частичной мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области.