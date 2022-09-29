Волна поджогов военкоматов в России: в каких городах отметились вандалы

В России после объявления частичной мобилизации начали поджигать военкоматы. Только за прошедшую неделю их количество перевалило минимум за 10. В стороне не остался и Новосибирск: сегодня неизвестный поджег военный комиссариат. В большинстве случаев злоумышленники бросали подожженные бутылки.

Сюжет Частичная мобилизация в России