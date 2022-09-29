Сам инцидент произошел 29 сентября в 6 утра. Злоумышленник хотел поджечь военкомат Кировского и Ленинского районов Новосибирска. Он бросил бутылки с зажигательной смесью в два окна. Там произошло небольшое возгорание.
«В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано, имущество и помещения военкомата не пострадали», — говорится в сообщении правительства.
Полиция уже задержала предполагаемого преступника. Проводятся следственные мероприятия. Напомним, что имущество и само помещение повреждений не получили.