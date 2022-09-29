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Полиция поймала поджигателя военкомата в Новосибирске

Сегодня, 03:12
Фото: atas.info

Поджигатель военкомата задержан в Новосибирске

Здание военкомата в Новосибирске пытались поджечь с помощью коктейля Молотова, о чем сообщалось ранее в тг-канале правительства региона.

Сам инцидент произошел 29 сентября в 6 утра. Злоумышленник хотел поджечь военкомат Кировского и Ленинского районов Новосибирска. Он бросил бутылки с зажигательной смесью в два окна. Там произошло небольшое возгорание.

«В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано, имущество и помещения военкомата не пострадали», — говорится в сообщении правительства.

Полиция уже задержала предполагаемого преступника. Проводятся следственные мероприятия. Напомним, что имущество и само помещение повреждений не получили

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Криминал#Новосибирск#2022#Частичная мобилизация в России
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