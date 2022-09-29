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Поджечь военкомат во время частичной мобилизации пытались в Новосибирске

Сегодня, 01:50
Фото: с сайта правительства НСО

В Новосибирске пытались поджечь военкомат

На новосибирский военкомат была совершена попытка поджога, о чем сообщается в официальном тг-канале правительства региона 29 сентября.

Как рассказал военком Евгений Кудрявцев, поджечь здание военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города пытались в 6 часов утра.

«В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано», - сказал Евгений Кудрявцев.

Однако имущество и само помещение повреждений не получили. Подозреваемого в поджоге уже задержали. В настоящий момент ведутся следственные мероприятия.

Напомним, мобилизованные начали возвращаться домой в Новосибирской области. После посещения военкомата 16 резервистов из 54-х вернулось домой в Доволенский район. Восемь мужчин получили отсрочку по заболеваниям, остальные по другим причинам.

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Спецоперация#Криминал#Новосибирск#2022#Пожар#Частичная мобилизация в России
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