Поджечь военкомат во время частичной мобилизации пытались в Новосибирске

Как рассказал военком Евгений Кудрявцев, поджечь здание военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города пытались в 6 часов утра.
«В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано», - сказал Евгений Кудрявцев.
Однако имущество и само помещение повреждений не получили. Подозреваемого в поджоге уже задержали. В настоящий момент ведутся следственные мероприятия.
Напомним, мобилизованные начали возвращаться домой в Новосибирской области. После посещения военкомата 16 резервистов из 54-х вернулось домой в Доволенский район. Восемь мужчин получили отсрочку по заболеваниям, остальные по другим причинам.