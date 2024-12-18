Ревнивец из Новосибирской области застрелил любовника своей возлюбленной

Posted 18 декабря, 10:01
Published 18 декабря, 10:01
Modified 18 декабря, 10:03
Updated 18 декабря, 10:03
Все случилось 15 декабря в небольшом селе под Новосибирском. Оба мужчины любили Марию (имя изменено). Она встречалась с женатым и параллельно имела связь с другим кавалером — так говорят местные жители.
Соперники работали вахтовиками. Один ревнивец пришел в дом к женатому, увидел его на улице и произвел два выстрела, после чего скрылся. Жертва погибла на месте. Последние слова, которые он услышал, были: «Это тебе за Машку».
Предположительно, женщина выбрала встречаться с женатым, что и задело другого партнера, пишет КП-Новосибирск. Подозреваемого преступника поймали. Оружие тоже нашли. Было возбуждено дело по факту убийства. Если сибиряка признают виновным, то ему грозит до 15 лет колонии. Ранее мы рассказали, что убившего жену на глазах у детей инвалида признали вменяемым.