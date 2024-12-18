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Posted 18 декабря, 10:01

Published 18 декабря, 10:01

Modified 18 декабря, 10:03

Updated 18 декабря, 10:03

Мужчина погиб

Ревнивец из Новосибирской области застрелил любовника своей возлюбленной

18 декабря 2024, 10:01
Фото: 1MI. Мужчина погиб
В Новосибирской области разгорелась настоящая драма: мужчина убил своего соперника, о чем рассказали жители села.

Все случилось 15 декабря в небольшом селе под Новосибирском. Оба мужчины любили Марию (имя изменено). Она встречалась с женатым и параллельно имела связь с другим кавалером — так говорят местные жители.

Соперники работали вахтовиками. Один ревнивец пришел в дом к женатому, увидел его на улице и произвел два выстрела, после чего скрылся. Жертва погибла на месте. Последние слова, которые он услышал, были: «Это тебе за Машку».

Предположительно, женщина выбрала встречаться с женатым, что и задело другого партнера, пишет КП-Новосибирск. Подозреваемого преступника поймали. Оружие тоже нашли. Было возбуждено дело по факту убийства. Если сибиряка признают виновным, то ему грозит до 15 лет колонии. Ранее мы рассказали, что убившего жену на глазах у детей инвалида признали вменяемым.

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