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Ревность

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2024
Новая пассия Бондарчука Софья Синицына намекнула на запретный роман
2 октября, 08:59
Стриптизер избил жену — королеву красоты и уехал на заработки в Новосибирск
Победительница конкурсов красоты и модель Тарина Доржиева пожаловалась на побои, причиненные ей мужем-стриптизером, следует из поста девушки в соцсетях.
19 июня, 08:57
Мигранту, зарезавшему 17-летнюю девушку, запросили солидный срок — сколько ему грозит
Мигранту из Таджикистана, убившему 17-летнюю девушку в Новосибирске из-за ревности, грозит 15 лет лишения свободы.
27 февраля, 09:15
Новосибирца 14 лет абьюзила жена — откровенная история экс-супруга
Мужчина из Новосибирска поделился своей историей о том, как он 14 лет находился в абьюзивных отношениях со своей женой.
1 февраля, 07:35
2023
67-летняя пенсионерка из Новосибирска ударила ножом в сердце своего возлюбленного
67-летняя пенсионерка из Новосибирска приговорена к восьми годам лишения свободы за убийство своего сожителя в ходе ссоры из-за ревности.
5 октября 2023, 02:04
Названа шокирующая причина нападения подростков на мальчика под Новосибирском
Подростки напали на сверстника, сломав ему руки и порезав лицо: мальчик три дня был в коме. Названа возможная причина этого шокирующего инцидента в Плотниково.
3 июля 2023, 01:40

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