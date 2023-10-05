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Пенсионерка убила сожителя

67-летняя пенсионерка из Новосибирска ударила ножом в сердце своего возлюбленного

5 октября 2023, 02:04
Фото: 1MI
Пенсионерка убила сожителя

В Новосибирске осудили на восемь лет 67-летнюю пенсионерку за убийство сожителя

67-летняя пенсионерка из Новосибирска приговорена к восьми годам лишения свободы за убийство своего сожителя в ходе ссоры из-за ревности.

67-летнюю женщину из Заельцовского района признали виновной в убийстве. По данным следствия было установлено, что в январе 2023 года между осужденной и ее сожителем возникла ссора из-за ревности во время пьянства.

Женщина взяла нож и нанесла смертельный удар в сердце своего партнера. Мужчина скончался на месте преступления от полученных ранений.

Суд приговорил виновную к восьми годам лишения свободы, которые она должна провести в исправительной колонии общего режима. Однако приговор еще не является окончательным и его можно обжаловать.

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#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Суд#Убийство#Приговор#Нож#Эмилия Губарева#Ревность#Ссора
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