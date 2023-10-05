67-летняя пенсионерка из Новосибирска ударила ножом в сердце своего возлюбленного

Posted Сегодня, 02:04
Published Сегодня, 02:04
Modified Сегодня, 02:06
Updated Сегодня, 02:06
67-летнюю женщину из Заельцовского района признали виновной в убийстве. По данным следствия было установлено, что в январе 2023 года между осужденной и ее сожителем возникла ссора из-за ревности во время пьянства.
Женщина взяла нож и нанесла смертельный удар в сердце своего партнера. Мужчина скончался на месте преступления от полученных ранений.
Суд приговорил виновную к восьми годам лишения свободы, которые она должна провести в исправительной колонии общего режима. Однако приговор еще не является окончательным и его можно обжаловать.