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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Изрезанная девочка до сих пор находится в реанимации

«Она нож отбирала»: отец девочки, изрезавшую подругу в Оби, заявил о ее невиновности

4 октября 2023, 12:07
Фото: 1MI
Изрезанная девочка до сих пор находится в реанимации

Отец девочки, изрезавшей подружку в Оби, выдвинул версию о ее спасении

Жуткая история с порезанной девочкой в Оби набирает обороты. В конфликт вмешались родители подростков. Отец задержанной школьницы считает, что история высосана из пальца.
«Она ее спасала. Выхватила у той нож, чтобы себя не порезала. Ни при чем совершенно», — говорит мужчина на видео, опубликованном в Telegram-канале Mash Siberia.

Не считая дочь виноватой в содеянном, новосибирец отказался извиняться перед родителями изрезанной школьницы за случившееся. Помощь в возможной реабилитации ребенка тоже не была предложена.

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В свою очередь, папа исполосованной канцелярским ножом юной обчанки до сих пор не может уснуть по ночам, видя в кошмарах окровавленное лицо дочери. По его словам, когда жертву нашли, у нее были изрезаны часть лица, горло, шея и руки. При этом к девочке долго добирались медики.

«Когда я позвонил, мне ответили: „Скорая“ стоит в пробке. Не давали уснуть все это время, пока ждали медиков. Дочь постоянно жаловалась, что ей холодно», — рассказал жуткие подробности отец.
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Операция длилась пять часов, но девочка до сих пор находится в реанимации. Родитель желает жесткого наказания за содеянное: «Хочу, чтобы ее посадили надолго. Она не вернет мне лицо моей девчонки».

Сейчас возможная фигурантка уголовного дела находится на психиатрической экспертизе. В региональных СМИ утверждается, что четырнадцатилетняя девочка-подросток могла намеренно издеваться над подружкой и слизывать с нее кровь.

Инцидент произошел в Оби 1 октября. Девочки пошли в лес, где одна из них начала наносить удары другой канцелярским ножом. Жертва смогла убежать и набрать 112.

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