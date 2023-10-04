«Она нож отбирала»: отец девочки, изрезавшую подругу в Оби, заявил о ее невиновности

В свою очередь, папа исполосованной канцелярским ножом юной обчанки до сих пор не может уснуть по ночам, видя в кошмарах окровавленное лицо дочери. По его словам, когда жертву нашли, у нее были изрезаны часть лица, горло, шея и руки. При этом к девочке долго добирались медики.