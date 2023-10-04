«Она нож отбирала»: отец девочки, изрезавшую подругу в Оби, заявил о ее невиновности

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
«Она ее спасала. Выхватила у той нож, чтобы себя не порезала. Ни при чем совершенно», — говорит мужчина на видео, опубликованном в Telegram-канале Mash Siberia.
Не считая дочь виноватой в содеянном, новосибирец отказался извиняться перед родителями изрезанной школьницы за случившееся. Помощь в возможной реабилитации ребенка тоже не была предложена.
В свою очередь, папа исполосованной канцелярским ножом юной обчанки до сих пор не может уснуть по ночам, видя в кошмарах окровавленное лицо дочери. По его словам, когда жертву нашли, у нее были изрезаны часть лица, горло, шея и руки. При этом к девочке долго добирались медики.
«Когда я позвонил, мне ответили: „Скорая“ стоит в пробке. Не давали уснуть все это время, пока ждали медиков. Дочь постоянно жаловалась, что ей холодно», — рассказал жуткие подробности отец.
Операция длилась пять часов, но девочка до сих пор находится в реанимации. Родитель желает жесткого наказания за содеянное: «Хочу, чтобы ее посадили надолго. Она не вернет мне лицо моей девчонки».
Сейчас возможная фигурантка уголовного дела находится на психиатрической экспертизе. В региональных СМИ утверждается, что четырнадцатилетняя девочка-подросток могла намеренно издеваться над подружкой и слизывать с нее кровь.
Инцидент произошел в Оби 1 октября. Девочки пошли в лес, где одна из них начала наносить удары другой канцелярским ножом. Жертва смогла убежать и набрать 112.