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Жених умер на собственной свадьбе

Гость зарезал жениха в день свадьбы в Новосибирской области

4 октября 2023, 02:34
Фото: 1MI
Жених умер на собственной свадьбе
В рабочем поселке Коченево Новосибирской области произошло ЧП на свадьбе. Гость торжества нанес несколько ножевых ударов жениху после конфликта. Пострадавший был доставлен в больницу, однако ему не удалось выжить. Следствие возбудило дело по факту убийства, а подозреваемого задержали.

Убитый жених, 25-летний Костя* (*имя изменено), и его невеста, 36-летняя Ольга, познакомились несколько лет назад через родственников. Они решили пожениться и провести свадьбу в узком кругу семьи и близких друзей.

В день свадьбы родственники и друзья собрались в частном доме, чтобы отпраздновать этот день. Во время застолья появился сосед Роман* (*имя изменено), который напросился в гости. После того, как гости начали расходиться, Костя попросил Романа уйти, но тот отказался. Между ними возник конфликт и драка, однако они помирились и разошлись.

Позже Ольга заметила, как Роман идет к их дому. Мужчина подошел к Косте и атаковал его ножом, пишет КП-Новосибирск. Пострадавший был доставлен в больницу, но не смог пережить полученные раны. Романа задержали полицейские на вокзале, когда тот пытался уехать к своей сестре.

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства и Романа отправили в СИЗО до 30 ноября. Он признал свою вину, однако намерен просить суд предоставить ему домашний арест. Погибшего жениха похоронили в его родном селе Чановского района.

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