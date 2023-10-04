Гость зарезал жениха в день свадьбы в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Убитый жених, 25-летний Костя* (*имя изменено), и его невеста, 36-летняя Ольга, познакомились несколько лет назад через родственников. Они решили пожениться и провести свадьбу в узком кругу семьи и близких друзей.
В день свадьбы родственники и друзья собрались в частном доме, чтобы отпраздновать этот день. Во время застолья появился сосед Роман* (*имя изменено), который напросился в гости. После того, как гости начали расходиться, Костя попросил Романа уйти, но тот отказался. Между ними возник конфликт и драка, однако они помирились и разошлись.
Позже Ольга заметила, как Роман идет к их дому. Мужчина подошел к Косте и атаковал его ножом, пишет КП-Новосибирск. Пострадавший был доставлен в больницу, но не смог пережить полученные раны. Романа задержали полицейские на вокзале, когда тот пытался уехать к своей сестре.
Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства и Романа отправили в СИЗО до 30 ноября. Он признал свою вину, однако намерен просить суд предоставить ему домашний арест. Погибшего жениха похоронили в его родном селе Чановского района.