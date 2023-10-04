Гость зарезал жениха в день свадьбы в Новосибирской области

В день свадьбы родственники и друзья собрались в частном доме, чтобы отпраздновать этот день. Во время застолья появился сосед Роман* (*имя изменено), который напросился в гости. После того, как гости начали расходиться, Костя попросил Романа уйти, но тот отказался. Между ними возник конфликт и драка, однако они помирились и разошлись.