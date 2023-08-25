Труп жены держал на балконе. Подробности убийства многодетной матери в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Новосибирске родные женщины, которая была убита своим мужем накануне, рассказали подробности произошедшего. По информации семьи, 18 августа в одном из парков города, подозреваемый и его жена употребляли алкоголь. Во время возвращения домой они поссорились, и мужчина начал избивать женщину руками и ногами. Утром он обнаружил, что она погибла.
Погибшей Ирине* было 46 лет, и она воспитывала троих дочерей. Замуж она вышла за 47-летнего Илью*, который не нравился ее родственникам. По словам дочери, супруги часто ссорились, и хотя он часто избивал ее, они узнали об этом только после случившегося.
Ирина последний раз приходила на работу в магазин 17 августа. После смены она предложила выпить пива с коллегой и ее мужем. 18 августа Ирина перестала отвечать на звонки, а через несколько дней ее начальник написал в соцсетях дочери и спросил, где она. Девушка обратилась в полицию, и первым подозреваемым был Илья, который утверждал, что видел ее в последний раз 18 августа.
Поиск Ирины продолжался неделю. Благодаря записям с камер удалось увидеть, как мужчина избивает супругу. Затем он, предположительно, вынес тело на балкон и покинул квартиру, пишет «КП-Новосибирск». Спустя несколько дней он вернулся, чтобы убрать следы преступления, а затем вывез труп в ближайший парк. Он завернул женщину в одеяло и мешки. Очевидцы видели его в парке с тележкой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», мужчина арестован.