Труп жены держал на балконе. Подробности убийства многодетной матери в Новосибирске

Ирина последний раз приходила на работу в магазин 17 августа. После смены она предложила выпить пива с коллегой и ее мужем. 18 августа Ирина перестала отвечать на звонки, а через несколько дней ее начальник написал в соцсетях дочери и спросил, где она. Девушка обратилась в полицию, и первым подозреваемым был Илья, который утверждал, что видел ее в последний раз 18 августа.