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Дерево упало на палатку и убило женщину в Новосибирской области

15 июля 2023, 02:51
Фото: 1MI
Женщина погибла при падении дерева на палатку

В Новосибирской области женщина погибла из-за упавшего на палатку дерева

В Новосибирской области на озере Чаны женщина погибла при падении дерева на палатку, о чем сообщает районная газета «Трудовая жизнь».

В Новосибирской области произошло шокирующее событие — в результате падения дерева на палатку погибла одна женщина. Инцидент случился на озере Чаны, в районе Барабинска.

По информации местной газеты «Трудовая жизнь», на Казанцевском мысу сильный ветер повалил дерево на палатку, где находились люди.

По предварительным данным, женщина скончалась от полученных травм, а одного мужчину госпитализировали с травмами. В настоящее время подробности происшествия выясняются. Официально информация не подтверждена.

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#Эмилия Губарева#18+#Общество#Происшествия#Новосибирская область
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