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В Новосибирской области произошло шокирующее событие — в результате падения дерева на палатку погибла одна женщина. Инцидент случился на озере Чаны, в районе Барабинска.
По информации местной газеты «Трудовая жизнь», на Казанцевском мысу сильный ветер повалил дерево на палатку, где находились люди.
По предварительным данным, женщина скончалась от полученных травм, а одного мужчину госпитализировали с травмами. В настоящее время подробности происшествия выясняются. Официально информация не подтверждена.