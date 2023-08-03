Новосибирец взял в заложники многодетную семьи и пытался убить ребенка

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Мужчина вломился в дом к многодетной маме, представил ей нож к горлу и требовал вызвать полицию. Он хотел, чтобы дело о наркотиках, возбужденное против него, закрыли.
К приезду полицейских сибиряк отпустил женщину, но взял в заложники ее ребенка. Когда он увидел силовиков разозлился, попытался зарезать заложника. В этот момент его оперативно скрутили и задержали.
Как передает пресс-служба 1-го Восточного окружного военного суда, мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы. Он проведет их в колонии строгого режима.