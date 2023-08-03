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Published Сегодня, 13:05

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Новосибирец взял в заложники многодетную семьи и пытался убить ребенка

3 августа 2023, 13:05
Фото: 1MI
Мужчина взял в заложники детей и их маму
Жителя Новосибирской области осудили за захват заложников. Он удерживал свою подругу и ее троих детей, угрожая им расправой.

Мужчина вломился в дом к многодетной маме, представил ей нож к горлу и требовал вызвать полицию. Он хотел, чтобы дело о наркотиках, возбужденное против него, закрыли.

К приезду полицейских сибиряк отпустил женщину, но взял в заложники ее ребенка. Когда он увидел силовиков разозлился, попытался зарезать заложника. В этот момент его оперативно скрутили и задержали.

Как передает пресс-служба 1-го Восточного окружного военного суда, мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы. Он проведет их в колонии строгого режима.

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#Дети#Заложники#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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