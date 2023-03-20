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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:31

В Новосибирске осудили сотрудников ребцентра, державших наркоманов в заложниках

20 марта 2023, 09:20
Фото: 1MI
Пациенты не могли выбраться из ребцентра
Сотрудники реабилитационного центра силой удерживали пациентов с разными зависимостями. Преступной группировке дали от 4 до 6 лет лишения свободы условно, сообщают в прокуратуре региона.

По данным следствия, с июля 2019 по август 2020 года осужденные, то есть группа из 6 человек похитили 25 человек под видом реабилитации. Они удерживали людей с разными зависимостями в фальшивом ребцентре из корыстных целей. Мужчины создали некоммерческую организацию и якобы оказывали психологическую помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Похищали пациентов они с применением насилия и заманивания, а затем привозили их в реабилитационный центр. Злоумышленники намеренно вводили в заблуждение родственников потерпевших. Когда новосибирцы прибывали в центр, то их насильно удерживали там и ограничивали общение с родственниками – таким образом сотрудники «лечили» пациентов».

Как ранее писал «Прецедент», в июле 2020 года сотрудники ребцентра приехали домой к потерпевшему и против его воли надели не него наручники и увезли в реабилитационный центр, где его и удерживали.

В итоге 6 новосибирцев обвинили в похищении людей и незаконном лишении свободы. Суд назначил наказание организатору в виде 6, 6 лет лишения свободы условно и испытательным сроком 4 года, остальным участникам от 4 до 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет. Приговор не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Суд#Общество#Город#Криминал#Новосибирск
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