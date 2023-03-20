В итоге 6 новосибирцев обвинили в похищении людей и незаконном лишении свободы. Суд назначил наказание организатору в виде 6, 6 лет лишения свободы условно и испытательным сроком 4 года, остальным участникам от 4 до 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет. Приговор не вступил в законную силу и его можно обжаловать.